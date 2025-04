Il commento di Luciano: anticipi della 33a giornata di serie A

Buona domenica a tutti, gli anticipi di ieri hanno sostanzialmente confermato le aspettative ed i pronostici, ridando momentaneamente linfa ad un campionato al vertice che era comunque tutt’altro che morto, tra Inter e Napoli. I partenopei riescono a rispettare gli “ordini” di Conte, ma impiegano 72 minuti ad aver ragione di un Monza più coriaceo del previsto. Alla fine, l’aggancio alla capolista Inter è riuscito, almeno per una notte. Altro squillo, il terzo di fila del Como ascendente di Fabregas, che sembra aver raggiunto una buona quadratura e i risultati lo stanno dimostrando, aprendo orizzonti positivi per la prossima stagione con la permanenza, ormai pressoché acquisita, in serie A.

Lecce-Como 0-3

Il Como vola sulle acque del salento, e non si ferma più. Dopo le vittorie con Monza e Torino, la formazione di Fabregas schianta il Lecce e ipoteca la salvezza, toccando quota 39. Due gol di Diao e un’incornata di Goldaniga affondano i salentini. Tripletta storica per i lariani: da 73 anni, infatti, non collezionavano tre successi di fila in Serie A. Continua invece la crisi degli uomini di Giampaolo, senza vittorie da 10 partite, contestati dal proprio pubblico e ora sempre più vicini alla zona retrocessione (+2) e insidiati da Empoli e Venezia.

Monza- Napoli 0-1

I brianzoli di Nesta avevano oggettivamente una chance su 10 di uscire dallo stadio di casa con un punticino, e per un’ora abbondante ci erano riusciti. Poi è spuntata la testa di un azzurro un po’ sopra le altre, e il sogno è svanito. Per gli uomini di Conte, tre punti fondamentali al termine di una partita sudata, sofferta, delicatissima, ma quanto basta per agganciare, momentaneamente, l’Inter in testa alla classifica (nerazzurri in campo oggi alle 18 a Bologna). La rete decisiva arriva dal solito McTominay, attaccante aggiunto in questo finale di stagione. Lo scozzese pesca l’inserimento giusto nel finale e, grazie al cross al bacio di Raspadori, batte Turati di testa. È la seconda vittoria di fila per gli azzurri, terza nelle ultime quattro. Per la banda di Nesta, invece, è il quarto KO consecutivo: biancorossi con un piede e mezzo in Serie B, ormai a -11 dal 17° posto occupato dal Lecce.

Roma-H-Verona 1-0

La Roma non interrompe la propria striscia positiva, pur senza brillare. Il successo di misura contro il Verona vale un bel balzo in avanti in classifica, a due punti di distacco dalla zona Champions L. E se il quarto posto, come detto da Ranieri, sembra un’utopia, la rete di Shomurodov lascia ancora speranze per Soulé e compagni, che continuano la loro rincorsa dopo un inizio di campionato ai limiti dell’incommentabile. Comunque finirà, sarà un successo visti i presupposti: la squadra intanto ci crede, nonostante qualcosa sul piano del gioco nelle ultime settimane sia andato decisamente perso.

In occasione delle festività pasquali, la giornata 33 è stata frazionata su 3 blocchi: i 3 anticipi di ieri (qui commentati), i 3 in calendario oggi con Empoli-Venezia (ore 15), Bologna-Inter (ore 18) e Milan-Atalanta (ore 20,45), e infine i rimanenti 4 incontri a Pasquetta con : Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus. Arrivederci quindi ai prossimi appuntamenti, e buona Pasqua a tutti!