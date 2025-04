Presentata a Milano la Ostuni Design Weekend

Per tutti gli amanti del design e per chi vuole assaporare un primo weekend della bella stagione volando in Sardegna, le date da segnare sono quelle dal 12 al 15 giugno durante le quali è in programma la seconda edizione della Ostuni Design Week-end.

Un evento che ha visto un grande successo nella sua prima edizione e che nasce come spin-off di un format che ha già fatto tappa a Courmayeur e Pietrasanta.

In pratica l’intera cittadina per un lungo weekend, accoglie in ogni suo luogo ed angolo installazioni, incontri, progetti e personaggi che ruotano intorno al design e che, ad ogni edizione, sviluppa un tema che per quest’anno è quello del tempo e delle relazioni, sviluppato attraverso una serie di MICROSetting progettati da studi di architettura italiani e internazionali in collaborazione con brand del mondo del design. Proprio Piazza della Libertà diventerà uno spazio vivo e trasformato, grazie a piccole installazioni pensate per creare connessioni, occasioni di sosta e dialogo.

Ogni progetto sarà costituito da elementi semplici – sedute, superfici decorative, oggetti funzionali – che stimolano la relazione tra le persone e il contesto urbano. Oltre a Piazza della Libertà saranno coinvolti anche il Museo delle Civiltà Preclassiche, il Museo Diocesano, la Casa della Musica, il Giardino del Vescovo e altri luoghi all’aperto del centro storico, che faranno da cornice agli eventi previsti durante le quattro giornate.

Durante la presentazione a Milano il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes,ha dichiarato: «Ostuni si conferma città capace di accogliere e valorizzare il meglio della creatività contemporanea. La prima edizione ha segnato un punto di partenza importante, e con questa seconda tappa intendiamo rafforzare il legame tra la nostra identità e la cultura del progetto. La Ostuni Design Week-end non è solo un evento, ma un percorso che coinvolge la comunità e guarda al futuro».

«Siamo felici ed emozionati per questa seconda edizione» – commenta Paola Silva Coronel, ideatrice e organizzatrice della manifestazione – «Ostuni è una meta speciale dove il mix tra luoghi, persone e paesaggio costituiscono esattamente quel terreno fertile, che Design Week-end ricerca in ogni appuntamento». La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Ostuni e con il supporto del Ministero del Turismo e di numerosi partner pubblici e privati.

www.designweek-end.it