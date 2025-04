Raul Cremona torna con il suo nuovo spettacolo “Bravissssssimo”

Raul Cremona torna al Teatro Manzoni dal 10 al 13 aprile con il suo nuovo spettacolo “Bravissssssimo”, un recital magico/comico che promette di incantare e divertire il pubblico per un’ora e mezza di puro intrattenimento. Raul si esibisce in una serie di numeri irresistibili, mescolando abilmente l’arte della magia con il suo inconfondibile humour. Attraverso giochi di prestigio, illusioni e gag comiche, Cremona trasporta il pubblico in un mondo incantato e surreale, dove nulla è come sembra e tutto è possibile.

Il talento e la versatilità di Raul Cremona si esprimono appieno in questo spettacolo unico nel suo genere, che con estrema eleganza conquista lo spettatore sin dalle prime battute e lo tiene incollato alla poltrona fino alla fine. In compagnia del maestro Castelli e del suo pianoforte, il “Magister” legherà con un fil rouge passato e presente (ma con un occhio attento al futuro), colorando i suoi incanti con aneddoti e battute, creando un’atmosfera straordinaria, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza indimenticabile.

Uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della magia e del buon umorismo, dove ogni tanto faranno capolino le maschere che hanno reso celebre il percorso artistico di Raul: da Oronzo a Silvano su tutti, ma anche le altre ancora ben vive nei ricordi degli spettatori.

Dove: al Teatro Manzoni di Milano.

Quando: dal 10 al 13 aprile 2025

BIGLIETTI

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=369025