Yakult al museo: ILab laboratorio sulla fermentazione

Parte sabato 5 e domenica 6 aprile il nuovo laboratorio “Cibo in trasformazione tra natura, scienza e salute”, realizzato dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Yakult Italia all’interno dell’iLab Alimentazione, per accompagnare i bambini e le loro famiglie in un accattivante percorso scientifico e culturale attraverso la trasformazione del cibo, con un focus particolare sulla fermentazione.

La fermentazione è una tecnica antica di conservazione degli alimenti, ma è anche un processo che crea una vasta gamma di sapori e consistenze deliziose in cui microrganismi come batteri o lieviti trasformano zuccheri e altri nutrienti presenti negli alimenti in sostanze come acidi, gas o alcol. È uno dei più antichi metodi di conservazione e modifica del cibo che non solo può migliorarne sapore e consistenza, ma può apportare anche benefici per la salute.

La nuova attività sperimentale “Cibo in trasformazione tra natura, scienza e salute” propone a bambini dagli 8 anni in su e alle loro famiglie di indagare i segreti della trasformazione del cibo in un percorso d’esplorazione guidata attraverso attività pratiche e sperimentali che daranno l’opportunità di imparare divertendosi.

Il laboratorio è frutto della storica collaborazione tra Yakult Italia e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano che dura da oltre 15 anni e si inserisce nel più ampio progetto di Corporate Social Responsibility ‘Yakult Voci Condivise’, un modello di partnership consolidato che punta a creare e rinsaldare collaborazioni attraverso un percorso condiviso che si fonda su valori comuni.

“Da oltre 15 anni abbiamo il privilegio di collaborare con il Museo, che rappresenta un riferimento fondamentale per il dialogo tra scienza e società. Questa partnership ci ha permesso di crescere insieme, contribuendo attivamente alla progettazione di iniziative educative, tra cui il nuovo laboratorio ‘Cibo in trasformazione tra natura, scienza e salute’ – spiega Arianna Rolandi, Direttrice Science and Corporate Communication di Yakult Italia – Ci prefiggiamo di coltivare la curiosità dei bambini, ponendo le basi per un rapporto sano e informato con il cibo. Desideriamo così illustrare come la fermentazione, con la sua apparente alchimia, sia in realtà un processo naturale governato da leggi scientifiche precise, rendendo tangibile la connessione tra meraviglia e conoscenza.”

Giovanni Crupi, Direttore Sviluppo Museo Nazionale Scienza e Tecnologia afferma: “La partnership tra il Museo e Yakult Italia è evoluta di anno in anno guidata dalla condivisione di una sensibilità comune per l’educazione alla scienza. Con le attività nell’iLab Alimentazione, realizzato anche grazie alsostegno di Yakult Italia, esploriamo i processi che trasformano il cibo e il loro impatto sulla salute e sulla sostenibilità.”

In ogni angolo del mondo è possibile trovare cibi di vario tipo, dolci o salati, bianchi o colorati, dall’odore acre o fruttato, gelatinosi o compatti. La maggior parte si ottiene lavorando le materie prime per creare nuovi alimenti. Ma perché si trasforma il cibo? In laboratorio i bambini e le loro famiglie saranno guidati dalla Dott.ssa Antonella Losa, biologa nutrizionista e comunicatrice scientifica, e dallo staff del Museo in un’intensa ora tra racconto e prove pratiche di laboratorio. Sperimenteranno come cambiano i cibi quando vengono trasformati, scoprendone le nuove proprietà, confrontando caratteristiche e consistenze e andando quindi alla scoperta del processo di fermentazione, una delle più antiche tecniche di trasformazione del cibo.

La partecipazione, previa prenotazione, è consigliata a bambini di età superiore agli 8 anni accompagnati da un adulto. Per ciascuna giornata sono previsti due laboratori: il primo di mattina alle 11:30 e il secondo nel pomeriggio alle 15:30. L’appuntamento sarà riproposto anche nei mesi di ottobre e novembre (date in fase di definizione).

Data: 5-6 Aprile

Orario: 11.30 e 15.30

Durata: 60 minuti

A chi si rivolge: bambini 8+ e famiglie

Prezzo: incluso nel biglietto di ingresso al Museo

Indirizzo: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21, Milano Per maggiori dettagli: https://www.museoscienza.org/it/offerta/attivita/ilab-alimentazione

YAKULT

YAKULT, 90 anni di ricerca scientifica sui probiotici e di promozione di uno stile di vita sano. Nel 1930, all’Università di Kyoto in Giappone il Dott. Minoru Shirota – microbiologo e ricercatore della facoltà di Medicina e fondatore di YAKULT – isolò e coltivò un particolare fermento lattico, tanto forte da resistere ai succhi gastrici e giungere vivo nell’intestino, favorendo così l’equilibrio della flora intestinale. Questo fermento fu chiamato L. casei Shirota (LcS) in suo onore. Da allora, la mission di YAKULT è Working on a Healthy Society e con questo obiettivo l’azienda si impegna a sviluppare progetti educazionali su stili di vita sani e corretta alimentazione, favorendo la salute dell’intestino per una vita più lunga e più sana, con la volontà di contribuire al benessere e alla felicità delle persone in tutto il mondo. YAKULT è presente oggi in 40 Paesi a livello globale e ogni giorno viene consumato da oltre 40 milioni di persone. In Italia, le tre referenze: Yakult Original, Yakult Plus e Yakult Balance, possono essere acquistate nel reparto prodotti freschi degli ipermercati e supermercati, e sono disponibili nella confezione in cartone da 6 bottigliette. www.yakult.it