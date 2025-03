Giornate FAI di primavera, 10 luoghi da non perdere a Milano e dintorni da sabato

Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di esplorare e scoprire luoghi affascinanti. Quale occasione migliore delle Giornate FAI di Primavera per organizzare una gita tra ville, palazzi, giardini e luoghi storici a Milano e dintorni questo weekend? Ecco qualche consiglio.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’arte, della cultura e della natura: le Giornate FAI di Primavera. Organizzate dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), queste giornate offrono un’opportunità unica per riscoprire luoghi spesso chiusi al pubblico, esplorando autentiche meraviglie del patrimonio italiano.

Questo weekend, sabato 22 e domenica 23 marzo, ben 750 siti in 400 città apriranno le loro porte, permettendo di visitare castelli, palazzi, giardini e siti archeologici straordinari, guidati dai volontari del FAI e dai giovani “apprendisti ciceroni“. Nel 2025, l’evento raggiunge un doppio traguardo: la 33esima edizione e i 50 anni dalla fondazione del FAI, nato nel 1975 su iniziativa di Giulia Maria Crespi e altri promotori.

Se cerchi un’idea per (ri)scoprire la città meneghina o per ritagliarti una gita fuori porta nei dintorni di Milano, ecco 10 luoghi imperdibili da visitare durante le Giornate FAI di Primavera.

Giornate FAI di Primavera: 10 luoghi da scoprire questo weekend a Milano e dintorni

Dai palazzi nobiliari ricchi di storia ad alcuni dei giardini più belli (e segreti) d’Italia, passando per luoghi unici e singolari, le Giornate FAI offrono un’opportunità unica per scoprire angoli nascosti del territorio. Per modalità di accesso e dettagli sulle visite, invitiamo a consultare la pagina apposita sul sito ufficiale FAI.

Intanto, ecco dieci mete imperdibili per un weekend dentro e fuori Milano, ideali per una gita in Lombardia o una visita culturale in città, magari vivendosi uno dei tanti eventi milanesi in programma a marzo.

Ippodromo SNAI San Siro – Milano

Uno dei simboli dello sport milanese, l’Ippodromo di San Siro è un capolavoro di architettura Liberty, unico al mondo ad essere stato dichiarato monumento di interesse nazionale. Durante la visita, sarà possibile esplorare la Tribuna storica, la “Sala della Bilancia” e le scuderie dei cavalli da corsa.

Villa Necchi Campiglio – Milano

Elegante residenza della borghesia industriale milanese, Villa Necchi Campiglio è un’icona di design e modernità degli Anni Trenta. I visitatori potranno scoprire arredi originali, opere d’arte e un incantevole giardino segreto.

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Corsico (MI)

A pochi minuti da Milano, questo affascinante centro di cultura e spiritualità è un pezzo di Giappone che sorge all’interno di una storica cascina del Cinquecento, splendidamente restaurata. Il tempio dorato e il giardino con fiori di loto regalano un’atmosfera di pace e armonia.

Certosa di Vigano – Gaggiano (MI)

Situata nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano, la Certosa di Vigano vanta un’antica storia legata ai monaci certosini. Sarà possibile ammirare affreschi, l’hortusconclusus e la suggestiva sala capitolare con colonne in granito.