Edison premiata per il progetto “Una casa per i giovani” dedicato ai neoassunti

“Una casa per i giovani” è il nome del progetto di social housing aziendale che ha valso a Edison un prestigioso riconoscimento durante gli Assolombarda Awards. L’azienda, leader nel settore energetico e storicamente legata a Milano, ha ricevuto il premio nella categoria Responsabilità e Cultura, riservato alle imprese che si distinguono per il loro impegno sociale, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e del protagonismo giovanile. La cerimonia si è svolta giovedì scorso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Il progetto “Una casa per i giovani” è rivolto ai neoassunti under 30 che non dispongono di un alloggio diverso da quello della famiglia di origine. Edison offre loro la possibilità di affittare un bilocale arredato, situato in un’area raggiungibile entro 30 minuti dalla sede di lavoro e ben collegata con i mezzi pubblici. Un partner specializzato si occupa della ricerca, della gestione contrattuale e amministrativa dell’immobile, oltre che delle utenze. Ai giovani è richiesto un contributo mensile che, comprensivo di spese, non supera un terzo dello stipendio netto. “L’affitto sostenuto dal neoassunto è significativamente inferiore al prezzo di mercato per lo stesso tipo di abitazione. Allo scadere dei tre anni, il dipendente ha la possibilità di continuare a vivere nella stessa casa, subentrando direttamente nel contratto con il proprietario”, spiega l’azienda. Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, ha commentato: “Sono molto felice di questo premio, che riconosce il nostro impegno come azienda responsabile, attenta alle esigenze di una società in trasformazione e ai bisogni delle nuove generazioni.

L’energia dei giovani è linfa vitale per il nostro futuro, ed è con loro che realizzeremo il nostro piano strategico al 2030, contribuendo alla transizione energetica del Paese”. Nei primi quattro mesi dall’avvio dell’iniziativa, Edison ha già fornito supporto abitativo a circa 30 neolaureati. L’obiettivo è coinvolgere fino a 300 persone all’anno, in linea con il piano strategico al 2030. Le assunzioni sono rivolte per il 50% a neodiplomati e neolaureati, in particolare con formazione in discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), di cui il 60% lavorerà nelle sedi e negli impianti legati ai nuovi investimenti. Il 40% del personale assunto sarà composto da donne con un curriculum di alta formazione. Giorgio Colombo, direttore HR e ICT di Edison, ha aggiunto: “Il progetto è aperto a tutti i giovani assunti in Italia, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, e permette loro di avere un’abitazione vicina al posto di lavoro con un affitto accessibile. Attualmente è dedicato ai neolaureati, ma stiamo valutando di estenderlo anche ai giovani provenienti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori)”. Con questa iniziativa, Edison conferma il suo impegno nel sostenere le nuove generazioni, offrendo soluzioni concrete per favorire l’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro.