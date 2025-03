Il festival itinerante “Fattisentire” arriva in città con le sue audizioni (video)

Grande raduno di talenti emergenti al CPM di Milano

Ritorna l’epoca indimenticabile del festival Bar e del Cantagiro? A Milano, qualcosa di simile, anzi, di diverso; ecco il FattisentireFestival, che approda nel regno di Franco Mussida, il mitico autore delle PFM, creatore della prima

scuola per musicisti nata in Italia. Gli addetti ai lavori della industria discografica ricordano bene quel lontano 1984, quando Franco Mussida fondò il CPM – Centro Professione Musica, “La scuola dei numeri uno”, come si diceva allora, che riempì di fatto la lacuna nell’insegnamento delle tecniche strumentali e vocali moderne, prima affidate all’esperienza sul campo, al fai da te e ai rari metodi americani reperibili.

Reclutando alcuni tra i migliori musicisti in circolazione, Franco Mussida da allora si dedicò in prima persona all’insegnamento per formare brillanti turnisti cantanti e musicisti.

Ed oggi? Il CPM non si smentisce ed ospiterà a fine mese (sabato 29 marzo) le audizioni di Fattisentire. Sono già tantissime le iscrizioni di talentuosi cantanti, imberbi cantautori, ugole sedicenni ma anche maturi amanti evergreen della musica melodica italiana che vogliono uscire dai sogni e si propongono al pubblico: obiettivo? Emergere

dall’anonimato… Ma come farsi conoscere? Oggi sono quasi spariti i provini nelle case discografiche: qual’è allora oggi la strada di un novello De Gregori ? Siamo nell’era digitale, era nella quale i dischi non si vendono quasi più e le serate si svolgono in bar distratti, oppure nei talk show e nei talent in TV. Irrangiungibili per gli emergenti. Ma è veramente così?

Spunta così un trio magico nella nuova industria discografica: Sabrina, Maurizio, Antonino, lo staff di Fattisentire che gira da diversi anni in Italia cercando nuovi talenti ed oggi, dopo le tante tappe, da Biella a Padova alla Sicilia, tra le innumerevoli cittadine della lenta provincia italiana (definizione di Filippo Sugar) approda nella capitale dell’industria discografica. Si pesca tra i giovanissimi, dopo l’exploit di Sanremo che ha laureato una pattuglia di cantautori. Le audizioni in tutta Italia porteranno a 80 prescelti, presto scremati da una pattuglia di dotti critici della canzonetta, con la conclusione su Rai due.

I vincitori, baciati dal tubo catodico nazionale, potranno iniziare una carriera difficile ma ambita. Una generazione tuttora poco conosciuta vede nella canzone una forma di espressione, che affianca poesie, romanzi e serie televisive. Al CPM ecco dunque i prossimi talentuosi esordienti all’esame della “prova del palco”, l’unico metro di misura di un cantante moderno. Scrittori, critici musicali, teorici del bel canto passato, stilisti, influencer culturali, produttori ed editor aspettano le novità proposte dal festival Fattisentire. Il cantautorato esce delle cantine e dai cassetti.

Eccoci allora in un viaggio insolito, nella nuova industria discografica. Siamo andati a curiosare nella sala macchine di questo festival insolito ….

Claudio Bernieri