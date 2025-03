A Milano apre il Museum of Senses: un viaggio interattivo e immersivo tra percezione e realtà

Milano accoglie una nuova attrazione culturale e sensoriale: il Museum of Senses, un museo interattivo e multisensoriale che promette di portare i visitatori alla scoperta dei propri sensi, sfidando la percezione tradizionale e regalando esperienze uniche. Già presente a Praga e Bucarest, questa realtà arriva nel capoluogo lombardo, situata in viale Monte Grappa, nella vivace zona di Garibaldi.

Un museo unico nel suo genere

Il Museum of Senses si sviluppa su tre piani, con oltre 30 installazioni progettate per stimolare, amplificare e persino ingannare i sensi, andando oltre i classici cinque (vista, udito, tatto, gusto e olfatto). Ogni esperienza si basa su studi scientifici, ma l’approccio è tutto fuorché noioso: qui si impara divertendosi, attraverso il coinvolgimento diretto e l’interazione.

Esperienze da vivere

Il percorso è ricco di sorprese e attività che mettono alla prova la percezione. Ad esempio, i visitatori possono cimentarsi in un labirinto laser, sfruttando il senso dell’equilibrio come in una scena da film di James Bond, o lasciarsi stupire da una fontana con acqua fluttuante, dove la gravità sembra non esistere. E ancora: provare il letto di chiodi, scoprire come i colori possano ingannare la vista, interagire con un tessuto di luce o percepire le diverse texture dei pavimenti. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ai visitatori vengono forniti calzini speciali che brillano sotto la luce UV, aggiungendo un tocco di magia al percorso. Il viaggio si conclude con una sfida al gusto: in tre stanze diverse, i visitatori devono indovinare l’aroma di tre caramelle. Sembra semplice, ma la realtà potrebbe sorprendere!

Divertimento e scienza si incontrano

Il Museum of Senses non è solo un’esperienza divertente, ma anche un’opportunità di apprendimento. Ogni installazione è basata su principi scientifici, spiegati in modo intuitivo e accessibile attraverso l’esperienza diretta. Niente lunghi pannelli da leggere: qui si impara osservando, toccando e sperimentando, con il supporto di guide che svelano i segreti dietro ogni fenomeno. Il museo si rivolge a un pubblico eterogeneo: famiglie, scolaresche, team aziendali (per attività di team building) e chiunque sia curioso di esplorare i limiti della percezione umana. Un’esperienza che unisce divulgazione scientifica, intrattenimento e meraviglia, perfetta per chi vuole vedere il mondo con occhi (e sensi) nuovi.