Teatro, si ride al Martinitt con “Che disastro di famiglia”

Nuovo appuntamento con il divertimento al Teatro Martinitt, il salotto di Milano e della Lombardia della Commedia Italiana Contemporanea.

Questa volta è il turno di una farsa comicissima, travolgente e dal ritmo forsennato: Che disastro di famiglia – La regola del topo di N.L. White, regia Luca Ferrini.

In scena Paolo Roca Rey, Alessandra Mortelliti, Luca Ferrini, Guglielmo Lello, Denis Persichini, Antonia di Francesco, Davide Sapienza.

Marito e moglie aspettano l’arrivo del capo dell’ufficio adozioni per ottenere l’idoneità a diventare, finalmente, genitori. Peccato che il giorno scelto per questa delicata operazione non sia dei migliori!

Lo zio ed il cugino di lui hanno, infatti, in serbo sorprese a non finire al limite della legalità che metteranno a serio rischio non solo l’adozione ma il sistema nervoso stesso della coppia di coniugi. Tra gag esilaranti, immigrati clandestini, situazioni caotiche, bugie, pistole fumanti e contrabbando aggravato, i protagonisti si

troveranno a fronteggiare situazioni tanto complicate quanto esilaranti, dando vita ad una inarrestabile ed esplosiva catena di spassosissimi colpi di scena. Dopo il grande successo de “Il teorema della Rana” N. L.White torna a teatro più determinato che mai nel voler regalare al pubblico novanta minuti di risate scatenate e di frenetica comicità.

ORARIO SPETTACOLI

Dal giovedì al sabato ore 21

Domenica ore 18

Per informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

Telefono 02/36580010, Whatsapp338.8663577 , info@teatromartinitt.it