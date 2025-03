Infojobs: la Lombardia in cima alla classifica nazionale per le offerte di lavoro

LOMBARDIA IN CIMA ALLA CLASSIFICA NAZIONALE CON CIRCA 100.000 OFFERTE DI LAVORO

La Lombardia guida il mercato del lavoro italiano con il 29% delle offerte nazionali.

Milano rimane il fulcro regionale (35%), seguita da Brescia (15%) e Bergamo (14%).

“Operai, produzione e qualità” resta la categoria professionale più richiesta (30,2%), seguita da amministrazione, contabilità (10%) e logistica (9,8%)

Con circa 100.000 offerte di lavoro pubblicate nel 2024, la Lombardia si conferma la prima regione in Italia per opportunità lavorative, nonostante un lieve calo rispetto all’anno precedente (-9%). È quanto emerge dall’Osservatorio Mercato del Lavoro 2024 di InfoJobs, piattaforma leader per la ricerca di lavoro online che ha analizzato le 340.000 offerte di lavoro pubblicate. La regione mantiene la sua posizione di vertice con il 29% delle offerte totali, davanti a Emilia-Romagna (16,4%) e Veneto (13,8%).

Milano al comando, ma le province emergenti crescono

Milano si conferma la regina del mercato del lavoro lombardo, con il 35% degli annunci, seguita da Brescia (15%) e Bergamo (13,9%). Al quarto posto troviamo Monza e Brianza (6,3%) e a chiudere la top 5, Mantova (6,2%) con un incremento del +9,6%, rispetto al 2023. Si prosegue poi con Varese (5,5%), Como (4,6%), Cremona (4,5%), Pavia (3,4%), Lecco (2,9%), Lodi (1,7%). Chiude la classifica Sondrio (1,0%) che registra una crescita esponenziale del +41,8%, a conferma dell’evoluzione del mercato in aree tradizionalmente meno centrali.

Le categorie professionali e le professioni più richieste: produzione al top, logistica e contabilità in crescita

Nel 2024, le categorie professionali che si sono distinte maggiormente in Lombardia vedono al primo posto Operai, produzione e qualità, che raccoglie il 30,2% delle offerte di lavoro. Seguono Amministrazione, contabilità e segreteria con il 10%, e Acquisti, logistica e magazzino, che rappresentano il 9,8% delle opportunità disponibili. Un trend interessante riguarda la crescita del comparto farmaceutico che registra un +34,6% di offerte rispetto allo scorso anno, mentre arti grafiche e design cresce del +31,5%, confermando l’incremento dell’attenzione delle aziende per la comunicazione visiva e il branding.

Analizzando i dati della piattaforma, InfoJobs ha individuato le 5 figure professionali con più offerte in regione:

Magazziniere Addetto vendite Esperto contabile Impiegato tecnico meccanico Addetto al back office

Il lieve calo complessivo delle offerte (-9%) riflette il momento di transizione del mercato del lavoro, dove la trasformazione digitale, la crescente automazione e la ricerca di competenze specialistiche stanno ridefinendo le esigenze delle aziende. Tuttavia, il tessuto produttivo lombardo resta continuamente dinamico e capace di adattarsi ai nuovi trend occupazionali, rendendo questa regione il motore dell’occupazione italiana.

InfoJobs, attraverso l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2024, conferma che la Lombardia resta la regione con il maggior numero di opportunità lavorative, dimostrando come innovazione e tradizione possano convivere per rispondere alle sfide del mercato.

*Fonte: analisi InfoJobs sulle offerte pubblicate in piattaforma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.