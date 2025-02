Ennesimo caso isolato: a fuoco la chiesa di Greco, ricercato immigrato

Domenica mattina molto presto, un immigrato (ripreso fortunatamente da alcune telecamere) ha dato fuoco alla porta della Chiesa di Greco. Per fortuna un passante, che stava facendo colazione in un vicino bar si è accorto del fumo e ha allertato i soccorsi. Intervenuti sul posto, i pompieri hanno estinto il principio di incendio e la polizia ha iniziato a cercare il responsabile. Le immagini confermerebbero che si tratta di uno sbandato che si aggira in zona. Fin qui la cronaca.

Ora un po’ di contesto. Come già riportato a dicembre su questo giornale, Greco Milanese ha un problema. Uno stabile abbandonato divenuto rifugio per sbandati. La prima vittima eccellente è stato il Natale sotto i portici, storica manifestazione fatta da Greco Immobili. Si temeva che servire vino e distribuire salamelle avrebbe potuto portare a problemi di ordine pubblico. Quando abbiamo dato la notizia siamo stati attaccati, perché ci siamo permessi di mettere in relazione questo aumento di degrado con il vicino Refettorio Ambrosiano. “C’è sempre stato degrado, è colpa della stazione”, ha scritto qualcuno.

Ora, non per attendersi cose impossibili, ma siamo curiosi di sapere quante volte sia andata a fuoco, negli ultimi cento anni, la Chiesa di Greco. Dedicata a San Martino, ci sembra sia la prima volta. Eppure la Stazione è sempre là. Naturalmente mettiamo in conto che ci venga spiegato che si tratta di un caso isolato (l’ennesimo) di una persona che non sta bene (non stanno mai bene) e questo non è certo un crimine di odio (lo sono solo quando le vittime non sono cristiane, italiane o entrambi).

Non è una novità, qualcuno sente sempre il gran bisogno di difendere il manovratore e impedire che venga disturbato. La funzione dei giornalisti, altrettanto naturalmente, è quella di disturbarlo. Quindi siamo qui per sapere dal Sindaco, dall’Assessore alla Sicurezza e dal Superdelegato Gabrielli cosa intendano fare per Greco. Naturalmente se hanno voglia e tempo. Perché la netta impressione, certamente errata, è che non abbiano né la prima né il secondo.