Mostra di un giorno a Palazzo Reale per ricordare Oliviero Toscani

A Palazzo Reale di Milano si terrà un evento speciale in onore di Oliviero Toscani, recentemente scomparso. Sarà un’intera giornata dedicata a celebrare il grande fotografo attraverso le sue opere più iconiche e le testimonianze di chi l’ha conosciuto da vicino.

Le fotografie

Domenica 19 gennaio, dalle ore 11 alle ore 18, la storica sede milanese ospiterà una mostra unica e temporanea. Sarà un’opportunità per amici, colleghi e appassionati di riunirsi e rendere omaggio a un artista che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione visiva. L’esposizione includerà una selezione delle fotografie più rappresentative di Toscani, tracciando un percorso tra decenni di opere provocatorie, emozionanti e dal forte impatto sociale.

I set fotografici per il progetto” RazzaUmana”

Uno degli aspetti più innovativi della giornata sarà la presenza di quattro set fotografici appositamente creati. Questi spazi daranno al pubblico l’occasione di partecipare attivamente al progetto “Razza Umana”, una collezione di ritratti iniziata nel 2007 e che oggi conta oltre diecimila immagini. Questo progetto rappresenta un’indagine visiva sulla diversità umana, un’esplorazione delle caratteristiche fisiche, culturali ed etniche delle persone in ogni parte del mondo. Toscani ha viaggiato in numerosi paesi per catturare volti unici e raccontare, attraverso i ritratti, storie di identità e appartenenza. Gli scatti, realizzati da fotografi vicini a Toscani, saranno integrati in questo straordinario archivio in costante crescita, mantenendo vivo lo spirito dell’iniziativa.

La sala cinematografica

La Sala delle Otto Colonne si trasformerà in una sala cinematografica, offrendo proiezioni di documentari dedicati alla carriera di Toscani. Gli spettatori potranno rivivere le sue campagne pubblicitarie più rappresentative, esplorare i progetti personali e scoprire i rapporti che ha intrecciato con figure chiave del panorama culturale italiano e internazionale. Alle ore15 è previsto un momento ufficiale, con interventi istituzionali, oltre che di amici e collaboratori che condivideranno aneddoti e ricordi inediti, dando voce a un lato intimo e poco conosciuto dell’artista.

Lo spirito di Toscani

«Raccontate la mia vita come una lunga risata», amava dire Toscani. Questa giornata rifletterà proprio quello spirito: una celebrazione gioiosa e informale, dove immagini, parole e sorrisi si intersecheranno in un tributo alla sua visione unica e alla sua inesauribile creatività. Sarà un omaggio vibrante a un uomo che ha sempre saputo osservare il mondo con curiosità, creatività e una vivace dose di sarcasmo e provocazione.

“Viva Oliviero”: mostra a Palazzo Reale, Milano, solo domenica 19 gennaio, h 11 -18