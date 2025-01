Di un secondo passante per Milano si è tornato a parlare di recente da parte dell’Assessore ai traporti regionale. L’idea era stata lanciata dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ecco come potrebbe essere e le stazioni da realizzare.

Queste le possibili stazioni del futuro passante di Milano

# Ripristinare l’ex cintura ferroviaria milanese Ovest

In questo articolo avevamo proposto la soluzione dell’Associazione Regionale Trasporti per creare un passante di serie A per Milano. Si potrebbe realizzare ripristinando l’ex cintura ferroviaria milanese Ovest e raccordando le stazioni di Romolo e Porta Genova con le linee afferenti a Garibaldi. In questo modo si avrebbe il collegamento del Secondo Passante Ferroviario con Milano Garibaldi Superficie, Milano Garibaldi Passante e Milano Ghisolfa in modo da permettere ai treni della linea Mortara di accedere a tutte le direzioni presenti e future. Il passante attivo attualmente verrebbe utilizzato da treni a lunga percorrenza e Interpolo.

Quali potrebbero essere le stazioni? Ma quali potrebbero essere le stazioni? Sul ramo che sale verso nord-ovest ce ne potrebbero essere quattro: Foppa ad intersecare la M4 , per intercettare i treni che arrivano da sud est;

ad intersecare la , per intercettare i treni che arrivano da sud est; Porta Genova interrata dove far fermare i convogli in arrivo da Mortara, mantenendo l’interscambio con la M2;

interrata dove far fermare i convogli in arrivo da Mortara, mantenendo l’interscambio con la M2; Pagano per scambiare con la M1 è raccordata in sotterranea con Porta Genova,

per scambiare con la è raccordata in sotterranea con Porta Genova, Domossola/Sempione dove cambiare con la M5 o i treni della stazione FNM. Il tratto finale in sotterranea del secondo passante si diramerebbe in due: quello nord est, come linea passante anche con la stazione Garibaldi, e quello nord ovest verso le stazioni di Villapizzone e Certosa Fs da un un alto e quella di Bovisa FNM dall’altro. Nella prosecuzione verso nord ovest si instraderebbe nell’area di Scalo Farini dove potrebbe essere realizzata una quinta stazione, sue due livelli: al primo livello in trincea 6 binari , di cui 4 dedicati alla traccia Milano P.ta GARIBALDI FS – Milano CERTOSA FS (2 esistono già) e 2 alla nuova linea Milano CENTRALE FS – Milano P.ta GARIBALDI FS – Milano FARINI – Milano BOVISA FNM – AEROPORTO INTERNAZIONALE di MALPENSA.

, di cui 4 dedicati alla traccia Milano P.ta GARIBALDI FS – Milano CERTOSA FS (2 esistono già) e – Milano P.ta GARIBALDI FS – Milano FARINI – Milano BOVISA FNM – al secondo livello, interrato, la stazione del secondo passante con 4 binari, due diretti # Il passantino diretto alla Stazione Centrale Per consentire la connessione della Stazione Centrale con quelle di Porta Garibaldi, Farini e Bovisa per far proseguire i convogli fino a Malpensa servirebbe un “passantino” e il ripristino del Bivio Mirabello. Il passante Milano Greco-Milano Repubblica, con l’aggiunta di due binari, potrebbe avere un bivio a raso con la linea “Passantino” Garibaldi-Bivio Mirabello e così i treni del passante potrebbero interagire anche con il Bivio Mirabello e quelli uscenti dai binari di Milano Garibaldi Superficie dirigersi nella nuova linea Milano Greco-Milano Repubblica, ripristinando l’ex Bivio Magna. # Un investimento da 1,2 miliardi di euro Il Secondo Passante avrebbe lo scopo di raccogliere i treni che entrando da Sud (Bologna, Genova e Mortara) non potrebbero circolare sulla cintura ferroviaria a causa della saturazione già in atto. Si aggiungerebbero circa 60 treni giorno del Comprensoriale S9 (Saronno-Seregno-Milano-Mortara) oggi esclusi da Milano Porta Garibaldi e altri 60 che sostano sui vari scalo di Milano. L’investimento per l’infrastruttura si aggirerebbe attorno a 1,2 miliardi di euro, o qualcosa di meno realizzando una stazione Ghisolfa-Farini conglobando sulla stazione a 4 binari i rami Bovisa ed i rami Villapizzone. Assieme al Passante Ferroviario di Monza, al raccordo Milano Greco-Milano Repubblica e all’uso dell’attuale passante ferroviario esclusivamente per i treni a Lunga Percorrenza ed Interpolo, verrebbero risolte tutte le interferenze sul nodo ferroviario di Milano e nei dintorni e ci sarebbero molti più treni tra Milano Porta Vittoria e Milano Lancetti. MILANO CITTA’ STATO