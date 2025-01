Milano: ecco com’è la situazione della cappa di smog

La pesante cappa di smog che incombe su Milano sembra si stia allentando, anche se domenica 5 gennaio le centraline dell’Arpa hanno registrato ancora concentrazioni di polveri sottili vicino ai limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), mentre la media di Pm10 è stata di 47.25 µg/m³.

Le polveri sottili non sono però uniformi su tutta la città, infatti sono di 43 µg/m³ in Città Studi, 45 in via Senato, 50 al Verziere e 52 in viale Marche. Parlando invece dell’esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 48 µg/m³, 55 a Cassano d’Adda, 41 a Turbigo e 44 a Magenta.

Domenica è stato il secondo giorno dell’anno con concentrazioni di smog sotto la soglia; a Capodanno – anche a causa dei botti – le concentrazioni di polveri sottili sono salite fino a circa tre volte il consentito (149,3). Fino a ieri sono rimaste in vigore le norme antismog con “blocco del traffico” varate da Regione Lombardia.

Il blocco è stato rimosso oggi, martedì 7 gennaio.