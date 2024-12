Corso Lodi, in vacanza vede ladri in casa con le telecamere: 3 arresti

I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato ieri per furto in abitazione in concorso tre georgiani di 44, 48 e 51 anni.

Nelle prime ore del mattino di ieri, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso un complesso condominiale in zona corso Lodi a Milano, dove il proprietario di un appartamento sito al quarto piano, in vacanza in Puglia, dalle telecamere di videosorveglianza privata ha constatato la presenza dei ladri all’interno del suo appartamento, segnalando immediatamente l’accaduto al 112. I tre uomini rendendosi conto di essere ripresi hanno disattivato le telecamere. I carabinieri sono riusciti a bloccare gli autori del reato sul pianerottolo dell’abitazione, con volto travisato e mentre tentavano di allontanarsi. Uno dei tre, ha tentato di liberarsi dei grimaldelli e delle chiavi codificate occultandoli all’interno di un vano del sistema di antincendio del condominio. L’appartamento è stato messo a soqquadro dai ladri, con numerosi mobili divelti e sparpagliati, è stata danneggiata la serratura e sono stati sottratti vari oggetti preziosi, profumi e una borsa. La perquisizione personale ha consentito di recuperare l’intera refurtiva e numerosi utensili da scasso utilizzati per l’effrazione. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza.