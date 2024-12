Disegni di Leonardo in mostra al Museo Leonardo3 di Milano: Il cavallo, il mazzocchio e il volto del maestro

Al Museo Leonardo3, in Piazza Scala a Milano, tre disegni originali di Leonardo e Francesco Melzi esplorano il profondo legame tra il maestro e la città. Fino al 15 febbraio 2025.

Il Cavallo, il Mazzocchio e il Volto del Maestro. Disegni milanesi di Leonardo da Vinci e Francesco Melzi: s’intitola così la mostra che a Milano, dal 18 novembre 2024 e fino al 15 febbraio 2025, il Museo Leonardo3 di Piazza Scala espone per la prima volta tre disegni originali provenienti dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana: uno studio di cavallo realizzato attorno al 1490 per il monumento a Francesco Sforza (F 263 inf. 91) un disegno prospettico del mazzocchio (del 1510 circa, dal Codice Atlantico, F. 710 a-b) e un ritratto di Leonardo stesso realizzato dal suo allievo prediletto, Francesco Melzi, tra il 1515 e il 1518 (F 263 inf. 1 bis).

Curata dal Centro Studi Leonardo3, nelle persone del direttore Massimiliano Lisa e del direttore scientifico Edoardo Zanon, sotto la supervisione di Martin Kemp, professore emerito dell’Università di Oxford e tra i massimi esperti di Leonardo, la mostra celebra il sinergico legame tra il Maestro e Milano, luogo chiave nella sua carriera artistica e scientifica.

Allestimento della mostra. Foto: Giulia Marangoni

Opere inedite e ricostruzioni interattive

Il cuore dell’esposizione è rappresentato dai tre disegni, esposti accanto a oltre 200 macchine interattive e ricostruzioni fisiche funzionanti realizzate dagli studiosi del Museo sulla base degli studi leonardeschi. Tra queste, spicca una versione tridimensionale in metallo del mazzocchio, ricostruita dal Centro Studi Leonardo3. Questo oggetto, derivante da un complesso disegno prospettico contenuto nel Codice Atlantico, rivela l’approccio scientifico e creativo di Leonardo.

Il disegno del mazzocchio, composto da 32 sezioni ottagonali e accompagnato da precise istruzioni per la sua realizzazione in piombo con 512 pezzi, testimonia il genio visionario del Maestro, che sapeva integrare arte e scienza. Non si trattava di un semplice esercizio su carta, dal momento che nel foglio Leonardo suggerisce anche un metodo per costruire una sua versione in piombo calcolando il numero dei pezzi necessari all’operazione, ovvero 512.

Accanto agli studi di Leonardo, la mostra include un raro ritratto del Maestro eseguito tra il 1515 e il 1518 da Francesco Melzi, suo allievo e custode delle opere dopo la morte del genio. Questo ritratto, raramente esposto al pubblico, offre uno sguardo intimo e diretto su Leonardo, confermando il legame umano e artistico che univa i due.

Il disegno del mazzocchio di Leonardo da Vinci

Il ritratto di Leonardo eseguito da Francesco Melzi

Una arricchimento per la collezione permanente

In concomitanza con la mostra, il Museo Leonardo3 ha inaugurato una nuova parete interattiva intitolata I Disegni di Leonardo da Torino a Milano. L’installazione digitale include una selezione di opere provenienti dalla Biblioteca Reale di Torino, dal Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco e dalla Pinacoteca di Brera, oltre ai disegni della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Questa innovativa piattaforma consente ai visitatori di esplorare i dettagli delle opere attraverso riproduzioni digitali in alta definizione, svelando correlazioni tematiche e tecniche tra i lavori del Maestro e quelli della sua bottega.

Informazioni sulla mostra Titolo mostra Il Cavallo, il Mazzocchio e il Volto del Maestro. Disegni milanesi di Leonardo da Vinci e Francesco Melzi Città Milano Sede Leonardo3 Museum Date Fino al 15/02/2025 Finestre sull’Arte