“La Giusta Direzione” Storia di un Magistrato di Antonio De Donno

“La scuola vola sulle ali della legalità”: il Liceo Scientifico “Lilla” di Oria ha presentato il libro La Giusta Direzione del Giudice Antonio De Donno, già Procuratore della Repubblica di Brindisi.

La scuola vola sulle ali della legalità, importante progetto dell’offerta formativa del prestigioso “Lilla” di Oria in vetta alle classifiche Eduscopio 2024 della Fondazione Agnelli.

Nell’antica città di Oria, il Sindaco Dr. Cosimo Ferretti, la DS Giovanna Carla Spagnolo e Prof.ssa Stefania Ignazzi, hanno presenziato alla cerimonia di presentazione del libro del Dr. De Donno.

La Giusta Direzione il racconto inedito del Magistrato Antimafia Antonio De Donno, una storia vera che non è stata mai raccontata, storia di quell’Italia repubblicana che vive decenni di violenze terroristiche, “dal 15 giugno 1984 presi servizio presso il tribunale di Voghera in provincia di Pavia […]”un preciso report della galassia terroristica ideologicamente e politicamente affine e in antitesi, come “falchi e colombe” metaforicamente descritte da De Donno nell’ambito del sequestro Aldo Moro. “I falchi contrari ad ogni trattativa, molti di loro erano compagni di partito di Moro, le colombe favorevoli”, con sottoboschi di fiancheggiatori e simpatizzanti conquistati dall’ideologia terroristica.

Un terrorismo stragista di orientamento prettamente reazionario da un conto e uno eminentemente antisistema e antistato, mosso dal terrorismo di sinistra, dall’altro.

La Giusta Direzione una puntuale sinossi storica degli “anni di piombo” che racconta l’estremizzazione della dialettica politica con epilogo di violenza, lotta armata e terrorismo.

L’impianto analitico di questo libro verte sul paradigma, sull’antitesi Stato e mafia, in cui domina uno spiccato carattere dell’antisistema storico “mi diedi subito da fare. L’atteggiamento delle detenute nei miei confronti andava dalla gentilezza glaciale all’ostilità aggressiva […]”.

La Giusta Direzione : dal terrorismo a tangentopoli, dal contrasto alla Sacra Corona Unita, alla lotta contro la violenza di genere. Una battaglia costante quella di De Donno per diffondere la cultura della Legalità, una battaglia che va raccontata.

La lettura del libro catalizza i concetti di dovere, giustizia, onestà, trasparenza, un flashback all’Albero Falcone: simbolo dell’impegno verso lo Stato e di lotta contro le Mafie.

Matilde Sardiello