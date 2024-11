Teatro Oscar, “Fino alle stelle”, commedia musicale sui dialetti, usi e costumi d’Italia. Fino al 24 novembre

Maria e Tonino, interpretati dai formidabili Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, sono i due personaggi di questo spettacolo che, partendo da una Sicilia degli anni ’50 senza un soldo in tasca, per inseguire il loro sogno di gloria, attraversano le regioni del nostro Paese venendo a contatto con i rispettivi patrimoni di storie, dialetti, usi e costumi. Allo stesso tempo il loro sarà anche un viaggio di introspezione, di conoscenza e di apprezzamento reciproci, raccontato con tanta musica tradizionale, romanticismo, commozione e divertimento.

I due versatili attori, veri e propri “animali da palcoscenico”, metteranno in scena sotto la guida di Raffaele Latagliata che firma la regia, una pièce divertente e leggera assecondando al meglio la fluidità del racconto di questo viaggio umano e musicale; il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti garantirà il collante tra i vari stili delle canzoni regionali, i dialetti, le storie delle generazioni che ci hanno preceduti che verranno raccontate al pubblico grazie a testimonianze e interviste reali di persone comuni che quelle esperienze le hanno veramente vissute e grazie ad un’approfondita documentazione storica. Il tutto rielaborato e trasformato in materia teatrale che permette il recupero della tradizione e della memoria di un passato ancora vivo nel cuore di molti. Perché è fondamentale essere consapevoli che …“non sapremo mai dove andiamo se non sappiamo da dove veniamo”. Una commedia musicale romantica, esilarante e al contempo commovente dal sapore tipicamente nostrano.

TEATRO OSCAR fino al 24 novembre