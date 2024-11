Le proposte di Azzurro Donna per la “Giornata contro la violenza sulle donne”

A

Anche quest’anno Azzurro Donna propone importanti iniziative in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’ONU nel 1999.

Incominciamo con “Donne e libertà”, convegno organizzato da Azzurro Donna Lombardia, al quale parteciperà anche Azzurro Donna Milano, incentrato sulle azioni concrete contro la violenza e a sostegno della libertà. Il convegno si terrà il 22 novembre alle ore 18a Milano, nella storica sede della Regione a Palazzo Pirelli, all’interno della prestigiosa Sala del Gonfalone. Interverranno personalità importanti, tra cui Catia Polidori, Segretario Nazionale AD, Cristina Rossello, Segretario cittadino FI, da sempre impegnata al fianco delle donne con la sua fondazione “Progetto Donne e Futuro”, Alessandro Sorte, Segretario Regionale FI, Letizia Moratti, ora eurodeputata, Mariaelena Invernizzi, Segretario regionale AD. Gli ospiti saranno il Dirigente anticrimine Salvatore Anania e Mara Romero Borella, campionessa UFC di Arti marziali. Moderatrice: Annalisa Colombo, Vicesegretario Regionale AD. Un convegno, questo, che si preannuncia ricco di spunti di riflessione e di interessanti informazioni per la difesa personale delle donne.

Per l’occasione, Maria Invernizzi, Segretario Regionale di Azzurro Donna ha dichiarato: “Non dobbiamo mai smettere di parlare di violenza sulle donne, ma è nostro dovere occuparcene con azioni concrete e pensando che si può e si deve intervenire sulle nuove generazioni”.

Rosa Pozzani, Responsabile di Azzurro Donna Milano, che sarà presente all’evento con il Gruppo di AD Milano, ha sottolineato che “La libertà è quello stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto. Libertà di conquistare, di mantenere la propria libertà. Il significato stesso della parola Libertà si cala perfettamente sulla Donna dei nostri giorni. Purtroppo, c’è ancora tanta strada e tanto lavoro da fare per conquistare e mantenere pari dignità rispetto al genere maschile. Noi di A.D. e tutte le Donne, dovremo essere sempre più unite per vedere pienamente rispettata la nostra libertà e dunque il nostro legittimo diritto ad autodeterminarci. I tempi e la cronaca lo richiedono.”

A seguire, su iniziativa di AD Milano, sabato 23 novembre dalle ore 11 alle ore 16, sarà montato un gazebo in corso Vittorio Emanuele, sotto i portici di piazza S. Carlo, per informare le donne sui segnali di pericolo di una relazione malata. I volantini che verranno distribuiti presentano il decalogo dei comportamenti premonitori di violenza da parte del partner: “Ha una gelosia eccessiva e ti controlla costantemente”, “Ti manipola emotivamente”, “Ti minaccia verbalmente e fa gesti intimidatori”, “Ti isola socialmente”, “Ridicolizza i tuoi pensieri svalutandoti”, “Ti controlla economicamente”, “Ti fa sentire responsabile dei suoi comportamenti”, “Ha un comportamento ossessivo”, “Minimizza e giustifica i suoi comportamenti”, “In sua presenza ti senti in ansia e a disagio”. Il volantino invita poi a chiamare il numero antiviolenza 1522, in caso di necessità. Una buona iniziativa per parlare con le donne che si incontrano di persona per strada e confrontarsi con loro sui campanelli d’allarme cui prestare attenzione in una relazione. Tutte e tutti sono benvenuti a entrambe le iniziative.