Mostra fotografica “I muri del silenzio”: il Comune di Bresso a fianco di Giusy Versace

Il progetto ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica e Senatrice Giusy Versace prosegue il suo cammino di sensibilizzazione. Si tratta di una mostra fotografica itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza.

“I muri del silenzio” ha l’intento di informare sul tema della violenza contro le donne, che sia essa, fisica, psicologica, economica o verbale e, in questi mesi, ha riscosso grande interesse da parte del pubblico, in particolar modo dei più giovani che hanno partecipato attivamente agli ultimi incontri dimostrandosi attenti e sensibili ai molti fenomeni di violenza paralleli tra cui il bullismo e il cyberbullismo.

C’è sempre qualcuno che vede ma fa finta di non vedere, che sente e fa finta di non sentire e che non parla per paura di essere coinvolto, per indifferenza, per omertà. Con questa mostra si vuole invitare tutti a romperei muri del silenzio, a non adeguarsi alle logiche del più forte, ad andare contro il compromesso per non aderire all’indifferenza che legittima i cattivi comportamenti e incentiva il perdurare di gesti sbagliati.

L’installazione è composta da una serie di ritratti fotografici in bianco e nero colti nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca, come le famose “sanzaru” le tre scimmie sagge della tradizione giapponese, una forma di protesta contro l’omertà.

Protagonisti degli scatti alcune celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport ma anche volti di persone comuni: da Lorella Cuccarini, ad Alberto Matano, da Sergio Friscia e Maria Grazia Cucinotta a Pinky, una donna che ha rischiato di morire quando il marito le ha dato fuoco nel 2015, davanti agli occhi dei suoi due figli, che però ha denunciato tornando a vivere e che oggi testimonia la sua terribile esperienza per aiutare altre donne.

“Questo progetto è un prezioso strumento per tenere i riflettori accesi sul tema tutto l’anno e vorrei presentarlo anche nelle scuole, per educare i giovani, gli uomini di domani, al rispetto e alla non violenza. Ringrazio la Direzione del Gruppo Il Gigante per la loro sensibilità e il loro sostegno. Contro la violenza sulle donne, ma anche contro la violenza in generale, non ci si deve girare dall’altra parte, bisogna avere il coraggio di denunciare e lavorare insieme perché c’è ancora molto da fare soprattutto dal punto di vista culturale” è quanto ha dichiarato Giusy Versace.

In mostra fino al 1° dicembre nei diversi spazi espositivi messi a disposizione dal Comune di Bresso (MI) i ritratti di Mjriam Bon fanno parte di un percorso inaugurato nel 2019 con la prima esposizione fotografica nelle sale di palazzo Macuto a Roma presso la Camera dei Deputati, per poi attraversare l’Italia e prendere vita in spazi differenti: Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli a Milano, il monastero di Cairate, l’Orangerie della Villa Reale di Monza, il suggestivo flash mob sul Canal Grande a Venezia e la successiva mostra nella Domus Civica, il plein air a San Raffaele Alto (TO) fino all’inedito tour del 2024 nelle gallerie commerciali il Gigante. Il Comune di Bresso ha abbracciato attivamente questo progetto ritenendo doveroso tenere i riflettori accesi su questo argomento, così delicato e attuale rendendo visibile la mostra per tutto il mese di novembre e non solo durante la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il tema e l’impegno sono significativi al punto che il Comune ha deciso di devolvere una cifra simbolica a sostegno dei progetti di una importante associazione di promozione sociale nata proprio per aiutare concretamente le donne che subiscono violenza, l’associazione Mittatron (www.mittatron.it).

Mostra visibile al pubblico a ingresso libero fino al 1° dicembre 2024

Presso:

Spazio Cultura Don Luigi Giussani – Via Camillo Benso Conte di Cavour, 1 Bresso MI

Il Gigante Supermercati Via Ornato

Farmacie Comunali – Biblioteca L’Artemisia

Casa di Comunità – OpenZone – Aero Club Milano