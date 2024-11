Cani e gatti, Milano e Lombardia: oggi raccolta alimentare organizzata da Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ Onlus e ‘Il Gigante’

Nella regione oltre 1,5 milioni i cani e 423mila i gatti

Oggi, sabato 9 novembre, a Milano e in Lombardia torna l’appuntamento con il Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ e il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’. Per un’intera giornata, nei punti vendita ‘Il Gigante’ e nei pet store ‘Animali che passione’ (una settantina tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna) saranno presenti volontari di Balzoo per organizzare una raccolta alimentare di cibo per animali. In questo modo, i clienti de ‘Il Gigante’, acquistando e donando prodotti utili alla quotidianità, potranno offrire un contributo concreto ai proprietari di animali domestici in difficoltà economica e alle strutture dedicate all’accoglienza di cani e gatti in caso di abbandono. In Lombardia, solo per citare un dato significativo, secondo le ultime stime, sono ufficialmente registrati all’Anagrafe Animali d’affezione della Regione oltre 1,5 milioni i cani e 423mila i gatti. ‘Balzoo’ è realtà che conta oltre 50 sedi e 650 volontari in tutta Italia da anni impegnata in questo tipo di attività. “Un’iniziativa – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – cui teniamo particolarmente e che riveste un significato particolare nel territorio in cui operiamo. La risposta dei nostri clienti è sempre importante come testimoniano le 74 tonnellate di prodotti alimentari raccolti nel 2023, una cifra che contiamo di superare quest’anno”.