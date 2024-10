Via Stampa, già Cucina e bar à vin, diventa anche forno

Vignaiolo, imprenditore, oste e ora anche fornaio, Marco Guzzetti ha tanti chilometri nelle scarpe anche se è ancora “under 30”.

Insieme alla sua compagna ha avviato, poco più che ventenne, un’osteria in Liguria che ha gestito facendo in contemporanea l’agricoltore e producendo il suo vino. Da un anno è tornato in città e ha avviato a Milano, in pieno centro nel quartiere del Carrobbio, “Via Stampa” un bistrot semplice nel cibo e nei modi, un luogo dove ritrovare valori antichi e anche nuovi come il rispetto e la sostenibilità, un punto di ritrovo per chi cerca bellezza, attenzione ai dettagli e un’idea di cucina estremamente sincera e concreta.

Oggi amplia la sua offerta sempre nel nome della semplicità. Parte infatti dal pane, dalle radici della nostra alimentazione, facendo diventare “Via Stampa” anche forno di quartiere, grazie al piccolo laboratorio di panificazione e pasticceria.

Mosso dalla convinzione che “un semplice pezzo di pane può cambiare il mondo”, Marco Guzzetti, in linea con il menu del ristorante, vuole restituire con l’offerta del laboratorio l’idea di semplicità e naturalezza: per questo le farine utilizzate saranno unicamente integrali, gli zuccheri non raffinati e la fermentazione si otterrà utilizzando solo lievito madre. Il laboratorio produrrà quotidianamente pani, lievitati sia dolci che salati, torte e biscotti che animeranno il bancone situato all’ingresso del locale durante l’orario della colazione che viene servita dalle 8 alle 12 da martedì a venerdì; dalle 9 alle 12 il sabato e la domenica, mentre i prodotti del laboratorio di panificazione di Via Stampa rimangono disponibili per la vendita durante l’intero orario di apertura del bistrot.

Momenti nuovi, ma connotati dalla stessa attenzione all’elevata qualità dei prodotti di sempre – caratteristica fondante dell’anima di Via Stampa: presente una selezione di caffè e tè pregiati da abbinare a dolci lievitati e non.

Via Stampa

Indirizzo: Via Stampa 8 – Milano

Numero di telefono: +39 0230554088

Orari e Giorni di Apertura: mar 08-15 / mer – ven 08-00 / sab 09-00/ dom 09-15

Sito web: www.viastampa.it