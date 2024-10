“Restauri a Milano”: 30 scatti d’autore per celebrare i 170 anni di attività della famiglia Gasparoli

Oggi, 15 ottobre, alle ore 18 lo Spazio San Fedele di Milano inaugura la mostra di Marco Introini, autore di spicco della fotografia di architettura, dal titolo Restauri a Milano. Dalla basilica di Sant’Ambrogio alla Torre Velasca. 170 anni di storia della famiglia Gasparoli.

La rassegna, col patrocinio del Collegio degli Ingegneri di Milano, è organizzata in occasione dei 170 anni di vita dalla fondazione del gruppo Gasparoli s.r.l., azienda leader nel restauro, conservazione e manutenzione dell’edilizia storica e monumentale, attiva dal 1854 nella cura del patrimonio architettonico italiano. Una vicenda ultracentenaria caratterizzata da un’attività di cantiere sui maggiori edifici antichi e moderni italiani, raccontata in mostra da 30 scatti di Marco Introini, che conducono il visitatore in un viaggio lungo diversi secoli di storia milanese, tra i più importanti e prestigiosi edifici di culto e pubblici, dimore private, monumenti del capoluogo lombardo, oggetto degli interventi di restauro di Gasparoli.

“La nostra esperienza nelle attività di cantiere è ricca di sorprese ma soprattutto di emozioni – racconta Paolo Gasparoli. Per esempio, entrando per un restauro in uno stretto cunicolo sotterraneo, abbiamo potuto vedere una vasca in pietra, sconosciuta ai più, che la tradizione milanese racconta essere il primo fonte battesimale di Milano, detta Fonte di San Barnaba. Profondamente emozionante è stato anche aver contribuito alla indagine e poi alla esumazione dei resti dei martiri delle Cinque Giornate di Milano, sotto la Cripta dell’omonimo monumento.”

Il percorso espositivo parte dalle basiliche di Sant’Ambrogio e San Lorenzo Maggiore per raggiungere la cinquecentesca chiesa di San Fedele, edificata su progetto di Pellegrino Tibaldi e due simboli della città, come il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II. Un itinerario che prosegue nell’Ottocento con Palazzo Bagatti Valsecchi, Palazzo Turati, Palazzo Tarsis, quindi nel Novecento con Palazzo Broggi e Palazzo Ex Unicredit, in piazza Cordusio, per giungere alla Stazione Centrale. Le immagini di Marco Introini non dimenticano altri luoghi importanti per la storia di Milano, come l’Arco della Pace o l’Arco di Porta Ticinese, così come capolavori dell’architettura contemporanea quali la Cà Brutta di Giovanni Muzio o la Torre Velasca del gruppo BBPR.

Fotografare i processi evolutivi urbani è una pratica che ha sempre accompagnato l’attività di Marco Introini e costituisce strumento originale per una riflessione sull’architettura e sulla città, con la sua cifra più caratteristica: la luce nitida che avvolge le strutture e porta alla celebrazione monumentale degli edifici. La volontà di documentare il gesto conservativo e artistico del restauro diventa occasione per vere e proprie fotografie artistiche, capaci di raccontare la storia e la cura del patrimonio con immagini di grande intensità e di forte impatto.

Gasparoli srl

Nata nel 1854, la Gasparoli srl di Gallarate è azienda leader nell’ambito del restauro e della conservazione dei beni culturali. Il metodo di lavoro è basato sulla multidisciplinarietà: attraverso il coinvolgimento di saperi ed attività specialistiche che trovano nell’operatività del cantiere il modo di dialogare, si configura l’intervento di restauro più idoneo per la risoluzione dei problemi e per tramandare al futuro ciò che il passato ci ha trasferito.

Marco Introini (Milano, 1968) è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano. Fotografo documentarista di paesaggio e architettura, è docente di Tecniche della rappresentazione dello spazio presso il Politecnico di Milano e di Fotografia dell’architettura presso la scuola di fotografia Bauer. Inserito nei venti fotografi di architettura protagonisti degli ultimi dieci anni da Letizia Gagliardi in La Misura dello Spazio (Contrasto 2010). Nel 2015 ha documentato l’architettura dal dopoguerra ad oggi in Lombardia per la Regione e MIBACT. Nel 2016 ha esposto, con Gasparoli Srl, Ritratti di Monumenti al MA*GA Museo d’Arte Gallarate. Nel 2018 è stato impegnato in vari progetti, ad es. Gli scali ferroviari di Milano per la Fondazione AEM, con Franceso Radino. Le sue opere sono conservate alla Fondazione MAXXI, CSAC, Museo MA*GA, Fondazione AEM.

Fotografie di Marco Introini

Milano, Spazio Aperto San Fedele – via Hoepli 3/A

Dal 16 ottobre al 30 novembre 2024

Dal martedì al sabato, ore 14.00 – 18.00

Ingresso gratuito

www.gasparoli.it