A Milano l’evento di orientamento per studiare all’estero in quarta superiore

Patrizia Groppo, Managing Director di YouAbroad, organizzazione specializzata del settore che in 15 anni di attività ha realizzato il progetto di studiare all’estero di oltre 7.000 studenti, racconta: “L’anno all’estero sta ormai diventando un’esperienza imprescindibile per poter accedere alle più prestigiose università con percorsi internazionali fuori Italia e, sempre di più, anche nel nostro Paese. La possibilità di studiare all’estero non significa solo apprendere una nuova lingua, ma anche crearsi un network internazionale destinato a durare per sempre, nonché sviluppare competenze trasversali indispensabili per il futuro accademico, professionale e personale. Tra i nostri studenti c’è chi ha realizzato importanti progetti accademici entrando in università prestigiose come Harvard e Columbia, chi si è invece distinto in sport poco noti in Italia, come il football, il rugby o il cheerleading, che in America è una vera e propria attività sportiva, con tanto di competizioni regionali e nazionali. Alcuni studenti hanno scoperto una vocazione sociale partecipando ad attività di volontariato, si sono appassionati a materie particolari come robotica o “dibattito” e c’è chi ha addirittura imparato il linguaggio dei segni per poter comunicare con il “fratellino americano” con disabilità”.