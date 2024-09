Verde, comitati organizzano da oggi ‘Fake week’: “Comune smetta di raccontare storie”

“Dopo le ‘Grey Week’, le settimane del cemento del 2022 e 2023, una ‘Fake Week’ per dire che la Green Week organizzata in contemporanea dal Comune è solo ‘una storia fantastica’ mentre invece ‘bisogna finirla con la città inventata perchè c’è la cruda verità da raccontare ai cittadini‘. E’ questo il senso della tre giorni di mobilitazione ambientalista della Rete dei Comitati della Città Metropolitana di Milano presentata al Cam di corso Garibaldi.

“Là tre giornate inizierà il 26 settembre alle 17.30 in largo Cairoli e parleremo di trasporto pubblico perché in città le linee dei mezzi di superficie e la frequenza delle corse subiscono continui tagli e ne sanno qualcosa gli amici di AspettaMI, gruppo social che ha già raccolto in poche settimane centinaia di segnalazioni sui disservizi di Atm. Con loro ci saranno gli autisti dell’azienda di Foro Bonaparte e assieme organizzeranno un flashmob”, ha spiegato Erica Rodari della Rete dei comitati. “Dal tpl, con gli annunciati tagli delle linee di superficie che ci saranno dopo l’apertura della M4, il giorno dopo parleremo di consumo del suolo e cementificazione della città. L‘appuntamento, sempre alle 17.30 è in piazza Mercanti, e su di noi aleggerà lo spettro del secondo stadio di San Siro ma anche delle indagini della Procura su tanti cantieri di Milano, abusivi o meno, che qualcuno vorrebbe cancellare con il ‘Salva Milano’, operazione che serve a tappare la bocca alla Magistratura e consegnare la città alla cementificazione folle. – ha proseguito Rodari – Infine, l’ultimo giorno, sarà il giorno delle Olimpiadi 2026. Sabato alle 15, ci riuniremo per una biciclettata, una critical marche, che arriverà fino in Corvetto e in piazza Ferrara ci sarà un’assemblea finale per denunciare come l’evento sportivo, che non ci vede a priori contrari, sia stata per chi governa un’ulteriore occasione per cementificare la città”.