Milano capitale del cinema del reale per quattro giorni, da giovedì 12 a domenica 15 settembre con il 10° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti.

“Non c’è più tempo” è il tema scelto dal festival, un tema provocatorio, per esplorare le questioni più urgenti e pressanti come la parità di genere, l’ambiente, la giustizia sociale, le guerre attraverso 38 documentari italiani e internazionali.

Il Premio Visioni dal Mondo Concorso Lungometraggi Italiani del valore di 5.000 euro viene assegnato dai giurati: Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television & Media Italia, Giannandrea Pecorelli, produttore cinematografico e televisivo, e Gianfranco Rinaldi, avvocato di diritto di cinema e audiovisivo.

Il Premio Visioni dal Mondo Miglior Documentario Internazionale, del valore di 3.000 euro, viene assegnato dalla giuria composta da Heidi Groenauer, direttrice di ZeLIG, scuola per documentari, televisione e new media, Bettina Hofmann, co-direttrice dell’area documentari di RTS Radio Televisione Svizzera francese, e Gudula Meinzolt, produttrice internazionale;

Tutti i titoli del concorso italiano e internazionale sono fruibili su MYmovies e concorreranno al Premio del pubblico assegnato dalla community di cinefili iscritti alla piattaforma MYmovies ONE. Il Premio prevede la proposta di distribuzione SVOD su MYmovies ONE per 18 mesi con una flat fee di € 2.000 e la comunicazione per un valore media di pari importo nel caso di distribuzione cinematografica.

Visioni Incontra è la sezione Industry curata da Cinzia Masòtina, che si terrà giovedì 12 e venerdì 13 settembre. La sezione, a inviti e per soli accreditati, prevede il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development, gli incontri one on one con potenziali finanziatori, commissioning editors, coproduttori, distributori, film commissions, fondi, panel e roundtable. In Concorso 18 progetti italiani e internazionali che concorreranno ai seguenti premi:

Premio Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario del valore di 2.500 euro;

Premio sottotitoli Lo Scrittoio, assegnato al progetto che meglio racconti la globalità e l’interculturalità;

Premio Archivio Documentario Luce, il premio consiste nella fornitura di materiale di Archivio del Luce, per un massimo di 10 minuti, al progetto ritenuto dai responsabili del Luce il più interessante per il suo utilizzo dell’Archivio;

Premio La Compagnia costituito dalla selezione di un progetto che, una volta ultimato, verrà inserito nella programmazione del Cinema La Compagnia di Firenze, l’unica sala in Italia dedicata esclusivamente al cinema documentario;

Premio Bio to B costituito dalla selezione di un progetto che potrà partecipare al Bio to B – Industry Days, appuntamento annuale che Biografilm Festival (Bologna) dedica al networking business to business tra professionisti dell’audiovisivo;

Premio CoPro – The Israeli Coproduction Market, costituito dalla selezione di un progetto che potrà partecipare a CoPro – The Israeli Coproduction Market, punto di riferimento nell’industria cinematografica israeliana.

Infine, Visioni VR giunta alla terza edizione è la sezione del Festival interamente dedicata alla realtà virtuale.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.visionidalmondo.it

