“È bello aver visto la prima fase dei lavori completata nei tempi definiti, ora per andare avanti dobbiamo fare in mondo che quello che manca sia completato in tempi certi, questo è il tema fondamentale. Per quanto riguarda le condizioni economiche, dal contratto con tutte le autorità e imprese che devono seguire le cose si troverà la quadra, siamo positivi per cercare di chiudere l’estensione il prima possibile“: lo ha detto Stefano Domenicali, presidente e ad di Formula One Gruop in merito al rinnovo del contratto per Monza, a margine della conferenza stampa di presentazione del prossimo Gp.

“Dobbiamo ragionare in senso anticipato, affrontare adesso senza aspettare l’ultimo minuto i tempi del rinnovo, definire e fare i lavori il più presto possibile, in tempi brevi anzi brevissimi, è uno degli elementi più rilevanti”, ha chiarito.

Sulla permanenza del Gp di Italia sul circuito di Monza nel 2025, alla scuola dell’attuale contratto “ci sono novità positive poi quando avremo maggiori particolari li comunicheremo”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della presentazione del Gp di Monza. Ricordando i recenti lavori di riquadro dell’autodromo, Fontana ha poi aggiunto: ‘Il Gran Premio c’è e ci sarà sempre. L’importante è che ci sia questa collaborazione tra la Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti e Aci per adeguare e fare in modo che questo circuito sia come sempre tra i migliori al mondo anche dal punto di vista tecnologico, dei servizi e dell’accoglienza”.