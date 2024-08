“Basta mani nelle tasche dei cittadini’ F.I. contro estensione area C nei week end

Sull’ipotesi di estensione a Milano del pagamento del ticket sull’Area C anche nei fine settimana, Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, non fa sconti:

“Sarà battaglia in Aula, fino a quando la sinistra che governa da troppi anni la nostra città non ci spiegherà i reali motivi di questa scelta ingiusta. Scelta non dettata da questioni ambientali e ciò è evidente da dati e studi scientifici, ma il green per la sinistra è solo propaganda.

Serve invece una condivisione nelle decisioni partendo dal coinvolgimento delle istituzioni, per esempio da Regione Lombardia, e delle associazioni di categoria. Qui a me pare si voglia soltanto mettere le mani nelle tasche dei cittadini penalizzando loro e i commercianti. Una città europea come Milano può permettersi una cosa del genere? È garantito per esempio un potenziamento forte del trasporto pubblico con riduzione del prezzo dei biglietti? Altrimenti una famiglia per venire a Milano deve accendere un mutuo, mi sa. Questa è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità totale di questa giunta di sinistra che da ben tredici anni sta solo danneggiando la nostra Milano. È tempo che vada a casa”. Così Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, sulla ipotizzata estensione del pagamento del ticket sull’Area C a Milano anche nei fine settimana.”