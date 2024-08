La Lombardia celebra i 246 anni della Scala

Sabato la Scala di Milano ha compiuto 246 anni! Il tempio della lirica che tutto il mondo ci invidia. La Lombardia ha celebrato un anniversario di grande prestigio: l’inaugurazione del Teatro alla Scala, avvenuta il 3 agosto 1778.

Questo teatro leggendario è un punto di riferimento per Milano, per tutta l’Italia e il mondo intero. La Scala ha ospitato i più grandi nomi della musica e ha visto nascere alcune delle rappresentazioni più memorabili della storia dell’opera Opere, balletti, concerti ed eventi: questo tempio della cultura continua a brillare come simbolo di eccellenza artistica e musicale.

Rendiamo omaggio a questo patrimonio inestimabile che arricchisce la nostra cultura e ispira generazioni da oltre due secoli.

Attilio Fontana