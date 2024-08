In costruzione in Italia il traforo più lungo del mondo: 64 Km sottoterra

La costruzione di questa opera consente di ridurre i tempi di percorrenza di quasi il 70%, passando dagli attuali 80 minuti a 25

La Galleria di Base del Brennero è una galleria ferroviaria ad andamento pianeggiante che collega Italia e Austria, tra Fortezza e Innsbruck, per una lunghezza di 55 km. Nel 1994 fu inaugurata a sud di Innsbruck una circonvallazione ferroviaria di 12,7 km, la “Galleria della Valle dell’Inn”. Mettendo in connessione queste due infrastrutture si verrà a creare il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo: 64 km. La “Galleria della Valle dell’Inn” sarà infatti percorsa solo per un tratto.

# I cantieri aperti

Attualmente sono cinque cantieri attivi, due sul territorio italiano (Lotto H61 Mules 2-3 e Lotto H71 sottoattraversamento Isarco) e tre sul territorio austriaco. La futura Galleria di Base del Brennero, destinata esclusivamente al trasporto ferroviario, è prevista a una quota di 794 m s.l.m. sotto il valico del Brennero e con un tunnel composto due gallerie principali a binario singolo.

# Riduzione del tempo di percorrenza di quasi il 70%

La costruzione di questa opera consente di ridurre i tempi di percorrenza di quasi il 70%, passando dagli attuali 80 minuti a 25. Grazie all’eliminazione delle grandi pendenze è possibile infatti fare viaggiare i treni a una velocità superiore a 200 km/h, oltre che far transitare treni merci più lunghi, più pesanti e in numero più elevato. Una rivoluzione per la mobilità e i trasporti europei. Il termine dell’ultimo cantiere di scavo è programmato per il 2028. Per l’attrezzaggio e l’installazione degli impianti tecnologici è previsto la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori nel 2027 con conclusione nel 2032.