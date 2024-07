Bonus giovani: tutte le opportunità disponibili nel 2024

Rse iniziative e bonus – alcune di carattere nazionale altre emanate dalla Regione Lombardia o dal Comune di Milano – mirano pertanto a supportare i giovani in vari aspetti della loro vita, dall’affitto ai trasporti, passando per le opportunità lavorative.

In questo articolo dedicato a Milano bonus giovani, esploreremo alcuni dei bandi più interessanti e i bonus ancora disponibili nel 2024 per sfruttare al meglio le risorse della città.

Milano bonus giovani: bonus affitto

Uno dei problemi più pressanti per i giovani di Milano è trovare un alloggio accessibile. Questo bonus – rivolto a tutti i giovani del nostro Paese – offre un contributo economico per aiutare i giovani a coprire una parte delle spese di affitto. Per poter beneficiare del bonus, è necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni e un reddito complessivo non superiore ai 15.493,71 euro. Il contributo può arrivare fino a 2.000 euro annui.

Milano bonus giovani: bonus mutuo under 36

Rispetto alla precedente misura di carattere nazionale, nel 2024, per i giovani under 36 con ISEE fino a 40mila euro è rimasto solo l’accesso prioritario al mutuo prima casa garantito dal Fondo Consap, mentre le agevolazioni legate all’acquisto casa si applicano soltanto se il preliminare di vendita è stato firmato entro fine 2023.

Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) è concesso un credito d’imposta che potrà essere utilizzato nell’anno 2025 con le modalità descritte dalla guida dell’Agenzia delle Entrate.

Garanzia giovani

“Garanzia Giovani” è un programma europeo che mira a combattere la disoccupazione giovanile, fornendo ai giovani opportunità di formazione e inserimento lavorativo. I destinatari sono giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in attività lavorative, né inseriti in percorsi scolastici o formativi. Attraverso Garanzia Giovani, è possibile accedere a tirocini retribuiti, corsi di formazione professionale e altre opportunità di lavoro. Il programma è attivo anche nel 2024, con nuovi bandi aperti per chi desidera migliorare le proprie competenze e aumentare le proprie possibilità di trovare un’occupazione stabile.

Bonus patente under 35

Avvisiamo che attualmente il fondo della misura non è più richiedibile a causa dell’esaurimento del fondo. La piattaforma consentirà la generazione di nuovi voucher solo se verranno annullati alcuni generati precedentemente. Si tratta comunque di una misura che prevede un rimborso sulle spese sostenute per ottenere la patente e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), che permettono di lavorare come autotrasportatore. Nel nostro articolo di approfondimento trovate tutti i particolari.

Bonus cultura e carta del merito

Dal 31 gennaio 2024 si potranno richiedere due nuove carte che, essendo cumulabili, permettono di ottenere fino a 1.000 euro: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Il 16 gennaio è stato pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce come e chi potrà avere le due carte. Potete scoprire tutti i dettagli sul nostro articolo di approfondimento.

Milano bonus giovani: Contributo Superaffitto giovani e famiglie

Il Comune di Milano, in collaborazione con l’Agenzia “Milano Abitare”, ha avviato una misura di sostegno all’affitto dedicata ai nuclei familiari e ai giovani under 35 (con ISEE < 30.000€) che stipulano un contratto a canone concordato per immobili con canone di affitto non superiore a € 9.600,00 all’anno.

Milano bonus giovani 2024: sconto sulla Tari

Con delibera comunale è stata prevista una riduzione del 25% sulla parte variabile del tributo, per i residenti o domiciliati in città che non superano la soglia dei 30 anni. Non occorre fare richiesta, lo sconto verrà applicato in automatico laddove sussistano tutti i i requisiti richiesti.