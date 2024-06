La scelta di Bardelli come assessore alla Casa fa indignare il PD milanese

E’ stato fatto il nome di chi andrà a sostituire Pierfrancesco Maran, che quasi certamente sarà eletto all’Europarlamento, come assessore alla Casa del Comune.

Si tratta, come hanno anticipato ieri il Corriere della Sera e Repubblica, dell’avvocato di diritto amministrativo Guido Bardelli, un tecnico quindi come aveva già preannunciato il sindaco Giuseppe Sala interpellato dai cronisti alcuni giorni fa.

Bardelli in passato ha ricoperto l’incarico di presidente della Compagnia delle Opere e ora lavora in uno studio legale specializzato in urbanistica che lascerà per dedicarsi all’attività di assessore.

Insorge il PD “Questa è davvero una scelta difficile da commentare. Non ne capisco il senso e l’orizzonte. A Milano servono politiche per la casa che rimettano al centro i bisogni dei giovani e dei ceti medi e bassi: come può un esponente di CL e dal profilo tecnico interpretare questa funzione tutta politica? Chi siamo e dove andiamo?”, commenta sui social il consigliere dem Angelo Turco.

E ancora “Oggi i principali giornali italiani parlano della scelta del sindaco Sala rispetto all’Assessorato alla Casa. Al posto di Pierfrancesco Maran viene dato per certo il nome di Guido Bardelli, già Presidente della Compagnia delle Opere a Milano e in Lombardia. Si rimane stupiti che una figura certamente non riferibile alla sinistra e ai suoi valori di riferimento vada a ricoprire un simile ruolo fondamentale nell’amministrazione cittadina”: lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Pd Alessandro Giungi, Simonetta D’Amico, Monica Romano, Natascia Tosoni.