Autonomia, Fontana: approvazione eccezionale, Lombardia sarà ancora più veloce

“L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il Ddl sull’Autonomia differenziata. Una notizia eccezionale per la Lombardia e per i lombardi che, sette anni fa, con un referendum, avevano espresso in maniera chiara e netta la volontà di andare in quella direzione. Con l’autonomia avremo più competenze in diverse materie e potremo confermare la nostra capacità amministrativa rendendo ancora più forte la nostra regione. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolar modo il ministro Calderoli che ha dato un impulso deciso per raggiungere questo traguardo. Con l’autonomia la Lombardia sarà libera di correre ancora più velocemente!”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili social, commenta l’approvazione del Ddl alla Camera.

“Appena verrà promulgata la legge, siamo pronti immediatamente a mandare le nostre richieste al Governo. Non chiederemo su tutte le materie perché è giusto iniziare gradualmente anche per una questione organizzativa al nostro interno. Ci saranno due materie importanti per le quali sono già previste i Lepta o i Lea: una sarà la sanità e l’altra l’ambiente. E a queste aggiungeremo un’altra serie di materie che vanno dalle professioni al commercio estero, che sono meno rilevanti ma possono essere una buona cornice”. Il presidente di Regione Lombardia lo ha affermato durante il punto stampa a Palazzo della Regione commentando la prima approvazione alla Camera del Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Il governatore ha affermato che la Regione avanzerà proposte di autonomia su otto materie: oltre a sanità e ambiente, sei le materie non-Lep: commercio con l’Estero, previdenza complementare, professioni, protezione civile, rapporti internazionali e con Ue, coordinamento con finanza pubblica e sistema tributario.