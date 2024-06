Milano Moda Uomo: fino al 17 giugno con oltre 80 appuntamenti

Venti sfilate fisiche e quattro digitali, 44 presentazioni, otto su appuntamento e otto eventi per un totale di 84 rendez-vous. Sono questi i numeri di Milano Moda Uomo, partita ieri con il nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza che ha presentato le proposte maschili di Moschino insieme alla pre-collezione donna.

La kermesse chiuderà il 17 giugno.

Per la prima volta Martine Rose lascerà Londra e sfilerà all’ombra della Madonnina sabato 16; in passerella anche il brand Dunhill, di proprietà di Richemont, il cui stilista Simon Holloway ha esordito a febbraio nella capitale inglese con la sua prima collezione. Per la prima volta tra i défilé digitali, a cui è dedicata la giornata di martedì 18, ci sarà il brand cinese Valleyouth. In questa edizione tornerà in calendario Magliano, guest di Pitti Uomo a gennaio. Zegna chiuderà il calendario delle sfilate fisiche. Questa edizione segnerà anche la celebrazione dei 90 anni di Canali con un evento speciale mentre Msgm festeggerà il 15° anniversario del brand con uno show co-ed. Sabato tornerà in passerella, ma off schedule, Richmond.

Lunedì 17 giugno, a chiusura della manifestazione, si terrà l’evento di Camera Nazionale della Moda Italiana ‘MFW Party’. Cnmi per questa edizione attiverà inoltre un’iniziativa di collaborazione con il Ciff (Copenhagen International Fashion Fair). Dal 14 al 18 giugno, all’interno di Palazzo Giureconsulti, una selezione di designer scandinavi presenterà le proprie collezioni attraverso una static exhibition. Oltre al brand Henrik Vibskov, che sarà presente anche nel calendario ufficiale delle presentazioni di Mfw, Ciff Showroms Milan coinvolgerà marchi come Stine Goya, Mark Kenly Domino Tan, Envelope 1976, Aiayu, Adnym, Isnurh e Les Deux.

Per la prima volta nel calendario presentazioni figurano Ascend Beyond, Cortigiani, David Koma, Des_Phemmes, Diomene, Gams Note, GR10K e Henrik Vibskov. Sempre nell’ottica di uno scambio internazionale Cnmi e Seul Metropolitan Government hanno siglato un protocollo d’intesa e collaboreranno per promuovere alcuni brand coreani emergenti che saranno selezionati da una giuria internazionale a giugno e che debutteranno a settembre durante la fashion week. I brand potranno inoltre beneficiare di un programma di mentoring realizzato da Cnmi e Seul Metropolitan Government.

La nuova campagna di comunicazione realizzata da Cnmi, Comune di Milano e Yes Milano è incentrata anche per questa edizione sulla narrazione di luoghi caratteristici di Milano come l’Università Bocconi che ha ospitato il set. Dietro l’obiettivo Eugenio Intini con lo styling di Giulia Meterangelis e che vede protagonisti quattro modelli con look di due brand finalisti del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024 Ascend Beyond e Federico Cina, e dei marchi Çanaku, Jordanluca, Maragno, MTL Studio, ViaPiave33.

Parallelamente agli eventi di Milano Moda Uomo, dal 15 al 17 giugno, si terrà White Milano con il format dedicato al mondo resort. L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, si svolgerà presso il Superstudio Più in via Tortona 27, con 101 aziende, 41 in più rispetto all’edizione del 2023, e con una partecipazione internazionale che raggiunge il 65 per cento. Guidato dalla general manager Simona Severini, il team White Resort sul fronte creativo propone un percorso espositivo trasversale, che nasce dall’esperienza nel prêt-à-porter e si apre a nuove influenze internazionali.

Infine, in occasione dell’imminente fashion week, Camera Showroom Milano torna in scena con tre eventi: Artisanal Evolution, Csm meets sustainabilty e Csm Culture Club. L’associazione autonoma e indipendente, che raccoglie i principali showroom multibrand di Milano, per questa nuova edizione delle sfilate uomo punta a valorizzare il concetto di made in Italy e di sostenibilità.

