Il rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, è morto nella sua abitazione. Si tratterebbe di un suicidio. Aveva 60 anni ed era rettore dell’Ateneo dal 2013. La sua carica sarebbe scaduta a luglio.

“Una parola che io posso dire è questa, che di fronte all’enigma le parole non si riescono a pronunciare se non facendo confusione e creando ferite”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano e presidente dell’istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, monsignor Mario Delpini, in riferimento alla scomparsa del rettore della Cattolica Franco Anelli. L’arcivescovo è intervento a margine della presentazione della ricerca “Disabilità e povertà nelle famiglie italiane”, condotta da CBM Italia e Fondazione Zancan, e sul rettore Anelli ha concluso: “Quello che posso dire è questo: ho un ricordo di un professore di grande competenza e cultura, che ha dato molto all’università in alcune situazioni particolarmente impegnative, che riguardavano il policlinico Gemelli, quindi una grande riconoscenza per il lavoro svolto. Quindi di fronte a questo enigma non posso fare altro che invitare alla preghiera“.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi esprimono a nome dell’intera Giunta “profondo cordoglio per la morte di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”. “Una notizia – aggiungono – che ci lascia senza parole. Siamo vicini alla famiglia, agli Studenti e all’intera Università Cattolica alla cui crescita il professor Anelli ha dedicato tutta la vita”. “In occasione dell’apertura dell’Anno Accademico – aggiunge Fermi – mi ha colpito la sua grande umanità, unita a una cultura invidiabile. Ricordo ancora il suo discorso rivolto ai giovani studenti. Facendo riferimento alle Università aveva parlato della capacità di rinnovarsi e di cambiare restando fedeli a se stessi, rendendosi comunque attuali e moderni grazie alla conoscenza e alla ricerca. Mi sono immediatamente sembrate parole dense di spessore e un utile suggerimento per tutti i ragazzi presenti”.

“La scomparsa del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli mi lascia sgomento. Il nostro legame, basato su stima e affetto, andava ben oltre il rapporto istituzionale. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità dell’Ateneo”. Così sui social il sindaco Giuseppe Sala.