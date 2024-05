Silvia Sardone candiderà Christian di Martino all’Ambrogino d’Oro. Scintille Sala-Meloni

Nella giornata di ieri, Silvia Sardone ha annunciato la candidatura di Christian di Martino, poliziotto accoltellato a Lambrate da un immigrato irregolare, all’Ambrogino d’Oro. L’annuncio è arrivato proprio sui profili social dell’europarlamentare della Lega. «Oggi sono stata in visita all’ospedale Niguarda per portare i miei saluti e ringraziamenti al viceispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, che lentamente si sta riprendendo dopo la vile aggressione alla stazione di Lambrate per mano di un clandestino marocchino a colpi di coltello. Ho deciso di candidare il viceispettore all’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza della città di Milano, quale esempio di coraggio e amore per la legalità». Il poliziotto, svegliatosi due giorni fa, ha anche ricevuto la visita della Premier Giorgia Meloni, nonostante le accuse del sindaco Sala. “Non riesco a comprendere perché Giorgia Meloni non abbia interesse a confrontarsi con la comunità milanese, ma se preferisce andare al Festival della Verità (evento organizzato per oggi dall’omonimo giornale, ndr) cosa volete che dica? Io continuo a lavorare, Milano si dà comunque da fare” ha tuonato il primo cittadino ai margini del conferimento del Premio Campione dei City Angels. Puntuale la risposta di Meloni: «Sono una persona sola. Si fa quel che si può. Giuro che faccio del mio meglio”. Poi, ha aggiunto: “Probabilmente lo direbbero in molte altre città. Le risposte arrivano, cerchiamo di darle a tutti. Ci sono priorità e non ci sono città che vengono abbandonate. Cerchiamo di dare risposte a tutti, lo facciamo anche con Milano».

Aspirante giornalista, ho iniziato a scrivere a 17 anni e, ancora oggi, porto avanti la straordinaria passione per il giornalismo. Per Milano Post mi occupo di cronaca, sperando, un giorno, di potermi occupare di cronaca politica.