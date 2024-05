Parata di Ministri a Milano all’evento elettorale de “La Verità”

A Milano il forum elettorale del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in occasione delle Elezioni Europee 2024

Intervista alla Premier Giorgia Meloni

Parata di ministri ed esponenti dell’imprenditoria, del giornalismo e dell’università a Milano, in vista delle elezioni europee, al convegno “Il giorno della Verità”. Organizzato dall’omonimo giornale presso la Fondazione Catella in forma di kermesse dal mattino alla sera, è stato quasi una risposta all’evento “Road to Europe” del 6 maggio scorso delle Fondazione Stelline. Ad ambedue gli eventi ha presenziato Assoedilizia.

Nell’evento de La Verità, come è del resto comprensibile, i soli esponenti politici presenti erano ministri in carica. Dopo i saluti introduttivi del direttore Maurizio Belpietro e dalla giornalista Tv Sabrina Scampini, ad aprire la giornata è stato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che a margine del convegno ha dichiarato che l’Italia oggi con il Governo Meloni ha la volontà di rimettere al centro la qualità come elemento portante, per esempio della nostra agricoltura, della produzione in termini europei e il rafforzamento sui mercati mondiali. Un’Europa che deve concentrarsi di più sui grandi temi dello sviluppo, della capacità di affermazione dei suoi prodotti, perché è la cultura più antica che sa sempre rappresentare l’avanguardia del pianeta.

Dopo l’intervento di Federico Vecchioni, Ceo di BF Spa, è stato affrontato il tema di “Energia, ambiente: la demagogia ci ha reso un paese fragile” – la situazione internazionale, il Governo e le scelte non più rinviabili”, di cui ha parlato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. È emerso che dobbiamo definire con le Regioni aree idonee per il fotovoltaico, ma è chiaro che quelle aree non saranno più idonee per l’utilizzo agricolo. In Commissione Ue, comunque, ci sono temi come il packaging che hanno avuto condivisione in fase finale e altri come le case green che, pur cambiati, non hanno ricevuto il nostro parere favorevole. Bisogna, insomma, essere realistici rispetto alle condizioni oggettive del nostro Paese.

Dopo il ministro sono intervenuti gli imprenditori del settore energetico-ambientale: Nicola Lanzetta (direttore Italia Enel), Chicco Testa (presidente di Assoambiente ed ex presidente di Enel) e Francesca Zarri (direttore Technology, R&D Digital Eni).

Il “Focus elezioni nazionali e internazionali – la grande truffa del giornalismo imparziale” è stato animato dalla discussione tra tre giornalisti: Maurizio Belpietro (direttore de La Verità), Paolo Del Debbio (Conduttore Tv di Diritto e Rovescio) e Peter Gomez (direttore de ilfattoquotidiano.it).

Dopo una pausa il convegno è ripreso con due interviste. La prima a Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia), che ha confermato il rinvio della Plastic tax al 2026. Quanto al superbonus, rilanciando la “spalmatura” decennale, Giorgetti ha detto che si tratta di circa 150 miliardi in più rispetto alle ordinarie detrazioni che dal ’96 sono sempre state praticate e il nuovo patto di Stabilità definirà un percorso che per un Paese molto indebitato e con tassi alti come l’Italia diventa molto difficile da onorare. “Noi confidiamo che da un lato i tassi di interesse finalmente scenderanno, e io ritengo che il percorso inizierà presto” ha detto Giorgetti.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, stimolato da Belpietro sull’annuncio di Stellantis che venderà auto cinesi in Italia, ha dichiarato che “È essenziale che in Italia vi sia almeno un altro produttore automobilistico oltre a Stellatis”. Le affermazioni di Carlo Tavares (Ad di Stellantis)“confermano le nostre preoccupazioni” ha detto Urso, sull’annuncio della vendita delle auto elettriche cinesi Leapmotor in Italia a partire da settembre. E si è augurato che in Italia ci siano investimenti volti ad aumentare la produzione di veicoli, come ha dichiarato Tavares.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha spiegato che non bisogna parlare di turismo ma di turismi: “In Italia il turismo va bene, i numeri sono in crescita come dice Banca d’Italia, ma bisogna fare ancora di più non dimenticando mai che è il settore che ha pagato il prezzo più alto durante la pandemia”.

L’intervista seguente, centrata sul tema “Lavoro, formazione, innovazione – creare opportunità non fare elemosina” è stata con Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione). Secondo Valditara, la sospensione scolastica come viene intesa oggi non è efficace: “Se si sospende un ragazzo che ha picchiato un insegnante e lo si tiene a casa 15 giorni si sbaglia, perché in quei 15 giorni giocherà alla PlayStation e con il cellulare e frequenterà magari cattive compagnie”. Il ministro propone invece una sorta di servizio sociale in ospedale o in una casa di cura per anziani.

Altro tema affrontato da Valditara è stata l’integrazione degli studenti stranieri, proponendo una verifica della conoscenza della lingua italiana e corsi di potenziamento per gli studenti stranieri che hanno difficoltà con l’italiano e la matematica e ha annunciato un decreto che prevede corsi dedicati di lingua italiana con degli insegnanti specificamente formati.

All’intervento di Valditara sono seguiti i contributi di Daniele Grassucci (direttore di Skuola.net), Giuliano Noci (prorettore del Politecnico di Milano), Rosario Rasizza (Ceo Openjobmetis) e Fabio Vaccarono (Ceo Multiversity).

Gli ultimi due temi affrontati al convegno de La Verità sono stati “Europa, patto di stabilità, Mes Pnrr – quando troppe regole rallentano la crescita”, con interventi di Domenico De Angelis (condirettore generale Bamco Bpm), del Gruppo Fs e di Giuliano Noci (prorettore del Politecnico milanese), e “I nuovi investimenti sui binari della geopolitica – mercati, export, concorrenza fuori e dentro l’Europa”, con i contributi di Marco Hannappel (presidente e Ad Philip Morris Italia), Francesco Martorana (Group chief investment Generali) e Pasquale Salzano (presidente Simest, Gruppo Cdp).

La giornata si è conclusa con l’attesa intervista di Belpietro al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affrontato molti dei temi del giorno, a partire dal caso Toti, sul quale ha detto che aspettare le risposte del presidente della Liguria e valutare “Penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione”.

Sul confronto televisivo con il leader Pd Elli Schlein ha affermato che mettere a confronto ricette e visioni è un modo di aiutare cittadini nella scelta. Passando alla riforma della Giustizia, la presidente del Consiglio ha chiarito che “Serve a questa nazione, non perché ci smontano il decreto Cutro, ma perché tutti siamo d’accordo che la giustizia non funziona in Italia”.

Meloni ha poi specificato di non aver mai pensato a un rimpasto di Governo.

