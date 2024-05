Arriva a Milano la campagna “PerCORSA di Salute”

Sabato 11 maggio parte dall’Humanitas di Rozzano, presso l’UO Centro di Medicina Personalizzata: Asma e Allergologia (Via A. Manzoni, 113), la prima tappa lombarda di PerCORSA di salute, giornate di informazione, prevenzione, screening e sport dedicate a pazienti con patologie respiratorie croniche, ai loro familiari e alla popolazione generale.

Dopo l’Humanitas, PerCORSA di salute proseguirà a Milano:

Sabato 25 maggio all’Ospedale Niguarda – Dipartimento Polispecialistico di Allergologia e Immunologia Clinica (Piazza Ospedale Maggiore, 3)

Mercoledì 29 maggio all’Ospedale Luigi Sacco – UO Pneumologia (Via G.B. Grassi 74).

Articolata in 11 mattinate tra maggio e ottobre 2024 presso i Centri ospedalieri aderenti su tutto il territorio italiano, l’iniziativa è ideata e promossa da Respiriamo Insieme – APS in collaborazione con APACS APS e in partnership con Cittadinanzattiva e UNIAMO.

Per le tappe all’Humanitas e al Niguarda si prevedono dalle ore 9.00 alle 11.00 screening gratuiti della popolazione con consulti medici e possibilità di sottoporsi all’esame della spirometria; si prosegue poi dalle 11.00 alle 13.00 con un convegno che affronta i temi della Campagna attraverso gli interventi degli specialisti operativi presso i Centri specializzati. Infine, alle 13.30 l’appuntamento con la corsa cittadina, una “staffetta” che idealmente consegna il testimone del progetto al centro di riferimento della tappa successiva.

Per la tappa all’Ospedale Sacco del 29 maggio, PerCORSA di salute inizierà alle 14:00 con gli screening fino alle 16, il convegno si svolgerà dalle 16 alle 17.30 e al termine partirà la staffetta.

Info e prenotazioni su https://percorsadisalute.it/

Asma e asma grave, poliposi nasale, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e bronchiectasie: queste le malattie respiratorie croniche protagoniste della Campagna PerCORSA di salute, patologie che colpiscono i polmoni e le vie respiratorie e riguardano il 7% della popolazione italiana, con un maggior contributo da parte dell’asma, provocando un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie soprattutto a causa del frequente ritardo diagnostico e il conseguente ritardo di un corretto approccio terapeutico.

La Campagna si occuperà anche di Granulomatosi Eosinofila con Poliangite (EGPA) che, pur essendo una malattia rara, ha tra le sue comorbidità molte di queste patologie con le quali condivide sintomi e parte dei percorsi terapeutici.

“Abbiamo voluto fortemente questo progetto itinerante – commenta Simona Barbaglia, Presidente Associazione Respiriamo Insieme – perché le patologie respiratorie croniche sono ancora poco conosciute e in parte sommerse; inoltre, le forme più severe sono correlate a un forte carico di morbilità e mortalità, che possono essere contrastate solo da un intervento strutturato e condiviso da tutti gli attori coinvolti nel processo di cura. Riteniamo, infatti, che sia necessaria una grande opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi connessi a queste malattie e sull’utilità dello screening respiratorio per la diagnosi precoce. Il progetto “PerCORSA di Salute” nasce per dare una risposta a questi bisogni e per aiutare i pazienti nella corretta gestione di queste patologie fornendo loro strumenti che consentano di essere sempre più consapevoli della propria malattia e in grado di tenere sotto controllo i sintomi. Inoltre, attraverso PerCORSA, vogliamo sottolineare l’importanza dell’attività fisica come alleato della salute anche e soprattutto in questi pazienti che spesso, erroneamente, limitano l’attività motoria per timore di una possibile crisi respiratoria. Il nostro progetto PerCORSA di Salute ha ispirato la realizzazione del progetto sportivo “Ponte en Mi Lugar” (“Mettiti al Mio Posto”) realizzato dall’associazione di pazienti spagnola Sevilla Respira che si adopera per dare voce e visibilità ai pazienti affetti da asma e altre patologie respiratorie in Spagna. In un momento come la giornata di oggi, Giornata Mondiale dell’Asma, in cui la salute respiratoria è al centro dell’attenzione mondiale, con questo gemellaggio riconosciamo il valore della solidarietà e della collaborazione internazionale nella ricerca di soluzioni efficaci”.

Tra le varie patologie respiratorie croniche, l’asma grave presenta numerose sono le comorbidità. Tra queste hanno un ruolo importante la rinite allergica e la rinosinusite cronica (in particolare quando associata a polipi nasali), sia per l’alta prevalenza che per l’impatto nel peggiorare il controllo dell’asma e la qualità di vita del paziente.

“I dati del registro italiano dell’asma grave SANI (Severe Asthma Network Italy) – afferma il Prof. Enrico Marco Heffler, Responsabile del Centro di Medicina Personalizzata: Asma e Allergologia Humanitas di Rozzano, Milano – mettono chiaramente in evidenza che oltre il 40% dei pazienti hanno la rinosinusite cronica con poliposi nasale come malattia associata all’asma grave e che, proprio questi pazienti, risultano essere i più gravi tra i gravi: hanno più frequentemente esacerbazioni di asma (attacchi d’asma) e utilizzano cortisone sistemico circa il doppio dei giorni all’anno rispetto a chi non ha la poliposi nasale. Questo scenario di frequenti comorbidità comporta necessariamente che la cura dei pazienti asmatici gravi sia effettuata in Centri in grado di lavorare in contesti multidisciplinari, nei quali allergologi, pneumologi e otorinolaringoiatri lavorino in sinergia per gestire nel modo più personalizzato ed efficace possibile ogni singolo paziente”.

Altra patologia di grande rilevanza sia dal punto di vista clinico che da quello epidemiologico è la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

“La BPCO è una malattia cronica caratterizzata da una elevata prevalenza, morbidità e mortalità che colpisce prevalentemente i fumatori dai 40-45 anni in poi – dichiara il Prof. Pierachille Santus, Direttore Pneumologia Ospedale Sacco, Milano – La causa principale di questa patologia, infatti, è proprio il fumo di sigaretta e risulta, quindi, fondamentale non iniziare a fumare e in coloro che fumano smettere il prima possibile. I sintomi maggiori sono rappresentati da dispnea (mancanza di respiro), tosse ed espettorato insieme alla ridotta capacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana e una ridotta qualità di vita. La diagnosi viene fatta attraverso un esame semplice, non invasivo e rapido, la spirometria che viene spesso eseguita in ritardo, quando l’ostruzione bronchiale è molto severa. La cura principale della BPCO è rappresentata dalla terapia inalatoria che può contenere due o tre farmaci da assumere con un unico inalatore e che permette di migliorare i sintomi, la qualità di vita e ridurre il rischio di riacutizzazioni, ospedalizzazioni e morte per tutte le cause”.

L’EGPA, ovvero granulomatosi eosinofila con poliangite, è invece una condizione molto meno diffusa; si tratta infatti di una malattia rara, ma con un impatto estremamente significativo sulla vita del paziente e non solo dal punto di vista respiratorio.

“La granulomatosi eosinofilica con poliangioite EGPA è una infiammazione dei vasi sanguigni di piccole e medie dimensioni (vasculite) che colpisce più comunemente i polmoni e il naso ma può anche interessare cuore, reni, sistema nervoso periferico e altri apparati – precisa il Prof. Jan Walter Volker Schroeder, Direttore della Struttura Complessa di Allergologia e Immunologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano – I pazienti si presentano all’esordio della malattia con sintomi sistemici importanti come febbre, calo ponderale, artralgie, mialgie, ipereosinofilia e astenia profonda associati a sintomi respiratori come tosse stizzosa, dispnea ingravescente fino all’insufficienza respiratoria. L’asma è presente nella quasi totalità dei pazienti con prevalente esordio in età adulta. La diagnosi deve essere formulata rapidamente perché la malattia può avere un decorso molto veloce e violento nella fase vasculitica come uno Tsunami. La prognosi è favorevole e le recidive, più frequenti nel primo anno dopo la diagnosi, sono rare nelle forme ben controllate dalla terapia medica e seguite regolarmente nei Centri di riferimento per la EGPA”.

Il progetto ha visto tra i patrocinanti la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG).

«L’iniziativa rientra nel concetto di prevenzione a 360 gradi, che è parte integrante dell’attività di medicina generale – sottolinea la dottoressa Paola Pedrini, segretario generale Fimmg Lombardia -andando a supportare i colleghi impegnati sia a ridurre il rischio di malattie che a promuovere una miglior qualità di vita per i pazienti. Vaccinazioni, screening e diagnosi precoce, educazione e consapevolezza sugli stili di vita sani, gestione delle condizioni croniche e gestione dei fattori di rischio, monitoraggio della salute generale sono le direttrici lungo cui si snoda la pratica medica. Nello specifico, il medico di famiglia è punto di riferimento essenziale per i pazienti con malattie respiratorie, offrendo diagnosi tempestive, cure continuative, supporto informativo e coordinamento delle cure per garantire loro il miglior risultato possibile»

PerCORSA di salute è realizzata con il contributo non condizionante di Menarini Group, GlaxoSmithKline e Sanofi.

‘Il nostro impegno nel sostenere questa campagna di sensibilizzazione sulle malattie respiratorie è un riflesso del profondo impegno verso la salute e il benessere della comunità che ci contraddistingue – commenta Barbara Cicero, General Manager di Lusofarmaco, Azienda del Gruppo Menarini – Con il nostro supporto, vogliamo accendere una luce di consapevolezza e speranza per coloro che combattono queste sfide ogni giorno, perché crediamo che ogni respiro conti.”