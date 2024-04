L’Idroscalo di Milano sabato 13 aprile 2024 si prepara ancora una volta ad accogliere la Riding Season, la grande festa per tutti gli amanti delle due ruote che come ogni anno affolleranno il parco milanese.

La scorsa edizione ha visto partecipare migliaia di moto e moltissimi fra centauri, appassionati, curiosi e turisti si sono ritrovati a girovagare fra i coloratissimi modelli parcheggiati, esemplari unici e personalizzati con grande passione dai proprietari.

La Riding Season, organizzata da Hells Angels MC Milano, primo chapter italiano del prestigioso club motociclistico mondiale, è l’evento che chiama a raccolta tutti i motociclisti italiani per dare il via alla tanto attesa stagione motociclistica fatta di motoraduni, di bike show, di manifestazioni legate al mondo delle due ruote, ma soprattutto di migliaia di chilometri percorsi in sella alla propria moto.

Come nelle scorse edizioni, si attendono migliaia di scintillanti Harley Davidson, colorati chopper super personalizzati (moto custom con forcella lunga in stile “Easy Rider”) e moto di ogni genere. Il pubblico potrà curiosare fra gli stand di costruttori e accessori di ogni genere, i bike show, gli American cars show. Non mancherà la musica e l’immancabile street food.

Durante la manifestazione è prevista anche un’area di demo ride che permetterà agli iscritti di provare gli ultimi modelli delle più importanti marche motociclistiche: Harley Davidson, BMW, Ducati, Royal Enfield, Moto Morini, Triumph.

I motociclisti si muoveranno in piccoli gruppi uscendo dall’Idroscalo e facendo dei brevi giri per testare le nuove fiammanti produzioni delle case motociclistiche che offriranno questa opportunità.

Per tutta la giornata sarà possibile condividere la passione per i motori, passare una giornata all’aperto cavalcando una sella, guardare le moto e le auto “custom” nei rispettivi bike show e American cars show, mangiare, bere e curiosare tra gli stand ed ascoltare la musica.

RIDING SEASON: DAL 1990 È UNA COSTANTE PER LA SCENA BIKER

Tutto è iniziato con un semplice giro in moto: nove biker dalla loro sede, la clubhouse a sud di Milano verso il cuore della metropoli. Anno dopo anno si è svolto in maniera sempre più organizzata, attirando centinaia di moto chopper di tutte le fogge e di tutti i colori

A metà degli anni 90 il fenomeno custom è diventato estremamente popolare, registrando vendite senza precedenti di Harley-Davidson e cruiser giapponesi e europee.

Eventi e saloni specifici custom, senza precedenti in Italia, hanno accompagnato la crescita del fenomeno, favorendo gli scambi. Anche lo stesso ambiente biker si è strutturato, ottenendo grande visibilità grazie all’attività di club diffusi sul territorio.

All’insegna del bianco e del rosso Hells Angels MC Milano è divenuto il primo Charter in Italia. L’impegno per far crescere Riding Season è cresciuto coinvolgendo singoli biker e gruppi supporter; la manifestazione ha assunto dimensioni e interesse tali da convincere le autorità a concedere spazi di assoluto prestigio. Il semplice run è diventato un grande evento con concentrazioni prima presso Castello Sforzesco e in seguito a piazzale Leonardo Da Vinci di fronte al Politecnico. Ha trovato la sua nuova dimensione nel 2012 con una vera e propria cittadella del custom allestita lungo oltre 1 chilometro di sponda dell’Idroscalo, il “mare dei milanesi”.