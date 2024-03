Giovani e politica. Un podcast per avvicinare idue mondi e farli dialogare

Lunedì 18 marzo in Università Cattolica a Milano sarà presentato il progetto di due laureati dell’Ateneo che hanno intervistato politici ed esponenti del mondo della cultura su argomenti di interesse dei giovani

Milano, 14 marzo 2023–“Sognare non costa nulla. Un podcast su giovani e politica” è il neonato progetto di Filippo Lera e Maria Lipari, alumni dell’Università Cattolica che con determinazione e spirito di iniziativa hanno pensato di dare voce ai giovani, interpellando diversi soggetti del mondo della politica.

Impegnati prima all’interno del contesto universitario tramite la partecipazione al Club Diplomatici, associazione studentesca dell’Ateneo, i due laureati hanno deciso di concretizzare la loro sensibilità per la cittadinanza attiva attraverso un progetto che potesse creare un dialogo – e quindi un ponte – tra le loro voci, di giovani che si affacciano con curiosità e al contempo timore al mondo della politica, e quest’ultima.

Lunedì 18 marzo il progetto sarà presentato nel campus milanese dell’Università Cattolica (aula Maria Immacolata, largo Gemelli 1 alle ore 17). Parteciperanno Patrizia Catellani, docente di Psicologia, comunicazione e leadership politica,Filippo Lera e Maria Lipariin dialogo con la conduttrice e reporter di Skytg24 Mariangela Pira, e Alessandro Galli di Podcastory, che ha prodotto il podcast.

La professoressa Catellani è protagonista della terza puntata del podcast che sarà online proprio il 18 marzo.

L’idea originariaè nata in concomitanza delle elezioni politiche 2022, che hanno visto una astensione in aumento tra i giovani e una generale disillusione, soprattutto di questa generazione, nei confronti della politica. Riflettendo sulle motivazioni e sulle conseguenze di questa situazione, il format del podcast, tra gli strumenti più utilizzati come media per fare informazione, vuole rappresentare un cambio di rotta che avvicini le nuove generazioni al mondo politico e, parallelamente, faccia in modo che le loro istanze possano essere maggiormente ascoltate.

Il podcast, di cui si può ascoltare il trailer qui, si compone di otto puntante che saranno online settimanalmente, dovei due giovani, alternandosi, intervistano un personaggio proveniente dal mondo politico e culturale, e si confrontano su tematiche all’ordine del giorno, significative all’interno del dibattito pubblico e riguardanti direttamente le fasce di popolazione più giovani, cercando di facilitare la comprensione e aumentare l’interesse a riguardo.

Sono diversi gli ospiti d’eccezione, da Giuseppe Conte a Carlo Calenda, da Paolo Crepet, al fondatore di We RoadPaolo Denadai. Con loro saranno approfonditi temi di interesse per i giovani qualile politiche territoriali, la salute mentale, le riforme scolastiche, l’opportunità di creare start up, le sfide del lavoro legate all’intelligenza artificiale.

Il podcast“Sognare non costa nulla. Un podcast su giovani e politica” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio: Spotify, Spreaker, Apple podcast, Amazon Podcast.