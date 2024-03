Quello che è successo in Abruzzo è sotto gli occhi di tutti: una debacle senza appello e prospettive. Non lo affermo con la presunzione di chi sa leggere nel futuro, ma con la consapevolezza di chi analizza freddamente ciò che a molti può apparire lapalissiano: quella parte della politica foriera di “sinistre” catastrofi senza i cambiamenti da loro proposti, in realtà rappresenta solo un “cocktail di ideologie arcane”, di qualità scadente dall’aspetto nostalgico ammiccante, ma privo di sensazioni olfattive equilibrate e dal gusto retrò stantio, confusamente evocativo. Tanti ingredienti, ma privi di complemento nel fine unitario. Ognuno con l’intento di salvaguardare la propria identità nella speranza di ritagliarsi un proprio spazio di comando ad obbiettivo raggiunto: utopia vagamente marxista di chi è ancora convinto di rivolgersi a sostenitori con l’anello al naso e la volontà di farsi indirizzare e manovrare, a prescindere:

così non si vince, non si vola!

Nel 1979, in un album dell’epoca, avevo proposto “Angeli”, una canzone nella quale raccontavo di una coppia che aveva sempre vissuto in amore e condivisione. Una coppia consapevole dello scorrimento inesorabile dell’orologio della vita, pronta, però, con grande serenità al passaggio in un’altra dimensione, volando come angeli, insieme, come insieme erano stati nel corso di tutta la loro vita terrena. Ma quella coppia per me rappresentava anche l’umanità, uomini e donne, pronta al grande salto in una nuova era dove odio, sopraffazione, ingiustizia e guerre svanivano per sempre lasciando il posto a due parole magiche: amore e condivisione.

E la notte scende già, dorme tutta la città

tranne noi che abbiam capito che qualcuno ha già deciso anche per noi.

Non c’è tempo di pensare, ci dobbiamo preparare,

è arrivato, dolce amore il momento di scordar le nostre ore.

La valigia è pronta già, c’è una vita chiusa qua …

Voleremo io e te, come angeli noi,

In un mondo che riconoscerai perché hai sognato insieme a me.

Dolcemente ci spogliamo, d’ogni trucco ci laviamo,

l’orologio non ci serve, è da tempo che ormai batte dentro noi.

E se il cambio di stagioni ha sfiorito i nostri visi,

con due corpi da bambini siamo pronti al grande salto, insieme noi.

La valigia è pronta già, c’è una vita chiusa qua

E voliamo io e te, siamo angeli noi

In un mondo che limpido si fa, quel ch’era scuro è chiaro già …

e voliamo io e te, siamo angeli noi …

Il mio, più che un sogno, è un invito a provare a spiccare il volo tutti insieme, come angeli coesi, verso un mondo non più scuro ma illuminato dall’amore e dalla pacifica convivenza fra i popoli della terra, proprio come da me auspicato nella preghiera che vi ho offerto qualche giorno fa, perché … speranza e preghiera camminano insieme.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)