Buongiorno ai lettori, conclusa ieri la 26a giornata di serie A con i due posticipi in calendario, Roma-Torino e Fiorentina-Lazio. Nel primo, nuovo successo (3-2) per i giallorossi di DeRossi, all’insegna di un Dybala formato Champions.

La Joya sale in cattedra e con una prestazione super (tripletta) trascina la Roma a 4 punti dal quarto posto del Bologna. Il Toro ci crede e ci prova fino alla fine, ma ancora una volta non porta a casa punti. Per i granata, gol di Zapata e autogol di Huijsen nel finale, i ragazzi di Juric ancora una volta non raccolgono nulla nonostante l’ennesima prestazione di livello contro le big.

A Firenze, Lazio corsara nel primo tempo chiuso in vantaggio 1-0, con Luis Alberto, poco prima dell’intervallo. Ma i viola si impongono meritatamente (2-1) nella ripresa, colpendo addirittura quattro pali e rimontando con Kayode e Bonaventura l’iniziale svantaggio. In mezzo, da citare anche un rigore sbagliato da Nico Gonzalez (palo, il quarto dopo i 3 del primo tempo). La squadra di Italiano scavalca quella di Sarri, portandosi al settimo posto.

Arrivederci a venerdì con l’anticipo Lazio-Milan.