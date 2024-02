Buon week end ai lettori, due gli anticipi ieri per la 25a di serie A.

Torino-Lecce, Ivan Juric torna al successo e lo fa festeggiando il primo gol in maglia granata di Raoul Bellanova. Il Torino continua a inseguire il sogno chiamato Europa e stende 2-0 i pugliesi al termine di una partita che, per lo meno nei primi 45′, si è rivelata molto ostica per la squadra di Juric. Nella prima metà di gara, infatti, la difesa della formazione di D’Aversa ha messo in discussione la fluidità offensiva dei granata. Nella ripresa una prodezza di Raoul Bellanova stappa la partita e apre il bunker difensivo dei salentini, prende fiducia, mentre il Lecce fatica a impensierire la retroguardia granata. Nelle fasi finali del match arriva il raddoppio di Zapata, che chiude i giochi. Il Torino torna alla vittoria dopo due pallidi pareggi, mentre il Lecce manca ancora il successo esterno e fluttua pericolosamente nelle le sabbie mobili della zona retrocessione.

Secondo anticipo in serata, e si rivela nulla più che un buon allenamento per l’Inter, che si sbarazza della Salernitana come fosse uno sparring partner di precampionato. 4-0 il finale, ma potevano essere anche il doppio considerando il numero dei tiri verso la porta di Ochoa, le sue incredibili parate e 2 legni tra palo e traversa. Basta meno di un’ora di vera Inter per la serata perfetta dell’Inter prima dell’Atletico Madrid, poi spazio alla panchina con tutti cambi disponibili, incluso un buon esordio del nuovo arrivato, il canadese Buchanan. A partire dai tre punti in campionato fino ad arrivare alla gestione delle energie, passando per una prova che non fa altro che aumentare la fiducia: i nerazzurri dominano una Salernitana spettatrice non pagante, si portano momentaneamente a +10 sulla Juventus (+11 sul Milan) e arrivano al meglio all’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì alle 21. L’idea dell’Inter è chiara: chiuderla subito. Dopo sei minuti i nerazzurri hanno già colpito due legni, all’intervallo la partita è chiusa: a segno Thuram, Lautaro e Dumfries, un dominio incontrastato. Nella ripresa Inzaghi dà riposo ai big, i suoi amministrano e Arnautovic colpisce allo scadere scacciando la maledizione, dopo un gol annullato. L’Inter ha ormai le mani sul campionato.

Oggi Napoli-Genoa alle 15, poi Verona-Juventus alle 18 e Atalanta-Sassuolo in chiusura alle 20,45. Domani, domenica 17 Febbraio, le restanti 5 partite tra cui Monza-Milan a chiudere la giornata.

Arrivederci e buon pomeriggio a tutti.