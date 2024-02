Francobollo per il 40° degli Accordi di Villa Madama col Vaticano

Il 13 febbraio 2024 è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo degli Accordi di Villa Madama, nel 40° anniversario, congiunta con lo Stato Città del Vaticano con la tiratura di 250 mila esemplari (cinquanta esemplari per foglio). Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con il bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini, raffigura una veduta dall’alto di Villa Madama, imponente edificio cinquecentesco sulle pendici di Monte Mario a Roma realizzato da un progetto di Raffaello, su cui si evidenziano le firme del Segretario di Stato Vaticano Cardinale Agostino Casaroli e del Presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi apposte sul Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, siglato a Villa Madama il 18 febbraio 1984. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Roma 1. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Inoltre, per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo di poste italiane, un francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina affrancata e obliterata e una busta primo giorno di emissione della Città del Vaticano.