Sala senza autocritica, da monarca assoluto si esprime

A Sala infatti farebbe “paurissima una visione che adesso è quella della destra, di chiusura e di confini”, perché “non potrebbe funzionare per Milano”, città “internazionale, innovativa, in cui se c’è da cambiare la mobilità lo fai”.

Risponde De Corato «Leggo che oggi (ieri ndr), Sala, ha dichiarato che “mi farebbe ‘paurissima’ una visione che è adesso la visione della destra, di chiusura, di confini”. La verità è che, ai milanesi, dopo l’attuale Sindaco ed anche il suo predecessore Pisapia, non potrà andare mai peggio di così! I milanesi, ormai, non hanno più paura di niente dopo i totali fallimenti delle Amministrazioni di Centrosinistra sotto diversi punti di vista: Dalla sicurezza, disastro totale, all’ambiente che è stato il loro tanto decantato e amato “green”. Dulcis in fundo, poi, in ambito sportivo dove la vicenda legata allo stadio di San Siro docet. Il “compagno” Majorino, invece, si è limitato a dichiarare “faremo di tutto per non far vincere il centrodestra”. Tali, estreme, dichiarazioni, fino a quando vengono rilasciate da esponenti di Sinistra (che peraltro sono sodali nei confronti dei Centri Sociali e vanno anche a cena da loro, ndr), facenti parte della direzione nazionale del Partito, non creano alcun scalpore e allarmismi se invece, per assurdo, le avessero rilasciate membri del Centrodestra, avremmo assistito a scioperi, condanne e chissà cosa sarebbe successo»!