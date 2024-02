Nel pomeriggio a Milano un lungo corteo di tifosi ha invaso le strade del centro, mandando la viabilità in tilt . In occasione di Milan-Rennes dei play-off di Europa League, circa 8.000 tifosi francesi si sono infatti riversati sulle strade con grande anticipo rispetto al fischio d’inizio della partita fissato a San Siro per le 21 di stasera, marciando fra cori e fumogeni

Il corteo è iniziato all’Arco della Pace per dirigersi, scortato dalle forze dell’ordine, alla fermata MM Pagano dove parte la metro per San Siro, che ha subito ritardi a causa del grande numero di persone, mentre diversi mezzi di superficie a causa del corteo sono stati deviati.

Gravi disagi per i cittadini costretti a lunghi spostamenti a piedi e diverse rimostranze sui social per tifosi che si aggiravano palesemente ubriachi già nel pomeriggio.