Terza serata: una girandola di ospiti, un’allegria voluta, gli agricoltori assenti

L’allegria forzata dalle luci, dalle risate di Amadeus nella terza serata diventa caotica. Un’offerta di musica, come già

detto, senza voli, indubbiamente giovane, ripetitiva nella riproposta come ieri di suoni che si rincorrono. Testi che inneggiano alla libertà e all’autodeterminazione, a volte sintesi di esperienze personali anche faticose: il meglio.

Ma allora quella “Terra Promessa” riproposta da Ramazzotti dopo 40 anni nella sua semplicità pare un capolavoro di emozioni. E ripescare Morandi con la sua canzone contro la guerra “C’era un ragazzo” ancora viva, attuale, senza colori politici.

La polemica di ieri su Ghali è stata legittima e gli ebrei si sono offesi. Un testo acchiappa like. Scrive Libero “Il motivo è da ricercare nel tema scelto dall’artista, che tra le barre ne ha inserita una interamente dedicata alle guerre, con un riferimento, anche se non esplicito, a quella in Palestina. Ma non solo, perché tra le righe del pezzo ce n’è anche uno sui migranti. E non a caso, visti i trascorsi di Ghali. Considerando che la maggior parte dei suoi follower, nonché fan, fanno parte di quella gremita giovane popolazione che si sta posizionando sul fronte dell’estrema sinistra italiana.”

Il super ospite è Russel Crowe che si esibisce in un suo brano e infatti è proprio dal palco del teatro sanremese che lancia il suo tour: prima tappa il Colosseo. E’ simpatico, divertente, al contrario Teresa Manino mi annoia, ma è la co-conduttrice della serata e impegna tutte le sue energie.

Gli ospiti, le chiacchiere, le pause pubblicitarie completano i tempi e come una speranza canta in testa quel Va pensiero che il coro della Fondazione Arena ha cantato inizialmente.

Gli agricoltori? “Amadeus aveva lanciato il sasso – ha raccontato a Fanpage.it uno degli agricoltori coinvolti -, ci aveva invitato a Sanremo e poi ha smentito, chiudendo tutte le porte”. Da qui la decisione di leggere un comunicato a firma della delegazione. “Speriamo vada tutto bene – ha raccontato un altro agricoltore – soprattutto per noi e per le nuove generazioni. Ci siamo fatti vedere e sentire pacificamente”.

Meglio non fare commenti

Gli abbinamenti presentatore e cantante della terza serata in ordine di uscita

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa Bnkr44 presentati da Fred de Palma Santi Francesi presentati da Clara Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen d’Amico Ricchi e Poveri presentati da Big Mama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata da Annalisa Sangiovanni presentato da Renga Nek La Sad presentata da Geolier

La sensazione comunque è che, se si esclude Loredana Bertè amatissima dal pubblico e dalla stampa, vincerà Maria De Filippi con qualcuno della squadra di Classifica Amici

Alla fin i Top Five più votati sono risultati nell’ordine:

1 -Anngelina Mango

2 – Ghali

3 – Alessandra Amoroso

4 – Il Tre

5 – MrRain