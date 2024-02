Questo racconto denuncia l’ennesimo stupro di gruppo, l’ultimo, perpetrato da un branco di giovani delinquenti nei confronti di una ragazzina indifesa e del suo fidanzatino. A Catania in pieno centro, nella Villa Bellini! …

Qualche anno fa io e mia moglie Natalina in quell’angolo di Paradiso ci siamo immortalati, era il 5 settembre 2016, sotto l’albero ultrasecolare dove veniva a ripararsi dal sole e a ispirarsi il grande musicista Vincenzo Bellini.

Alle nostre spalle si intravvedono persone che si riposano su delle panchine. Era un lunedì di 7 anni fa e il pomeriggio scorreva sereno e immagino che anche martedì 30 gennaio scorso, alle ore 19,30, la serata si potesse presumere serena, ma … invece …

L’ “invece” lo conosciamo tutti, il Paradiso che si trasforma nell’inferno più orrido come triste epilogo di un film che ultimamente viene replicato a scadenza ravvicinata. Un film che vorremmo mandare definitivamente al rogo ma che è in grado di rigenerarsi ogni volta dalle proprie ceneri come un’immonda fenice, senza rispetto e senza pietà.

Sorvolo su come anche questo tragico evento abbia dato spunto ad inutili e irrispettose polemiche politiche. Siamo tutti in grado di capire ormai da tempo come stiano le cose e le chiacchiere le lasciamo a chi ha ci messo molto del suo per renderci spettatori di tanto scempio. Io preferisco fare un salto nel tempo per ritrovarmi al cospetto di una generazione più fortunata, non ancora contaminata, che, incontrandosi in una discoteca stracolma, con un po’ di soggezione tentava il primo approccio con un semplice e rispettoso … come ti chiami?

Come ti chiami?

Antonella

Che bel nome, io Paolo

Ciao

Era un po’ che ti filavo, sai

Davvero?

Ma tu ballavi sempre insieme a lui,

chi è? Forse il tuo ragazzo?

Ma va, è solo un amico.

Oh, meno male …

Perché?

Io credevo di scocciare

Che sciocco, non è vero

Dimmi un po’, ma tu guardavi me?

Quando?

Quando lui si girava e c’ero io davanti a te

E poi che fai?

Vado a casa

Ti potrei accompagnare?

Beh, se vuoi

Era un po’ che ci pensavo, sai

A cosa?

Chiudi gli occhi, dammi un bacio e da sola capirai

Come ti chiami?

Che bel nome, io …

Era un po’ che ci pensavo, sai,

chiudi gli occhi, dammi un bacio e da sola capirai …

e da sola capirai, e da sola capirai.

Era il 1977 … ora siamo nel 2024 e, come ho scritto nel titolo, l’approccio educato si trasforma spesso in un incubo, un incubo che solo i “niente” possono ancora provare in qualche modo a giustificare. Io mi sono vaccinato da loro e attraverso l’amore ne sarò la coscienza presente, accusatrice … redente.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)