Quante volte teorizzando si è parlato di Cultura portata nelle piazze a disposizione della gente, gratuitamente, ma poi tutto restava nelle intenzioni e difficilmente realizzato. Oggi è possibile con il coinvolgimento popolare in tutti i luoghi deputati alla socialità. Potremmo dire “Cultura solidale” di conoscenza e di condivisione.

Il programma;

– Dal 10 al 17 febbraio torna a Milano, con la sua quinta edizione, “Le mille e una piazza 2024 – Il mercato dei saltimbanchi”, il festival di teatro popolare promosso da Atelier Teatro che porta negli spazi pubblici – piazze, parchi, mercati comunali e biblioteche delle periferie – 11 spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età, dai grandi classici della letteratura alla commedia dell’arte.

All’interno della rassegna, mercoledì 14 febbraio al MaMu Magazzino (via Francesco Soave, 3 h.21.30) è prevista una serata speciale in occasione di San Valentino con letture di testi poetici e musica dal vivo.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni del Carnevale Ambrosiano e della XV Giornata Mondiale della Commedia dell’arte, il 17 febbraio il festival si conclude in piazza dei Mercanti dove è allestito il palco circolare del “Cyrano de Bergerac”, su cui si esibiranno compagnie emergenti per vincere il premio “Le mille e una piazza”. A giudicare gli spettacoli, oltre a una giuria tecnica composta da esperti, anche la giuria popolare del pubblico della piazza.

Per info e il programma completo: atelierteatro.it/