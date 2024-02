Il 4 febbraio in piazza Duomo a Milano, un gruppo di agricoltori e allevatori hanno organizzato un presidio intorno alle 15 di pomeriggio. Con loro, come simbolo della protesta, hanno portato la mucca Ercolina2, figlia della mucca Ercolina, simbolo invece delle proteste del 1997. La mucca è stata munta davanti ai passanti e il latte è stato offerto al momento.

Le proteste degli agricoltori si erano già diffuse in diversi paesi europei da inizio gennaio, tra cui Germania e Francia, e sono arrivate in Italia in varie parti del paese da Nord a Sud.

La protesta è un continuo della mobilitazione dei trattoristi contro il Green Deal dell’Unione Europea, salari bassi, l’aumento sia del costo sia del gasolio sia delle materie prime, contro le nuove leggi pro cibi sintetici e nutri-score che andrebbero a danneggiare il Made in Italy e contro le leggi che abolirebbero l’uso dei pesticidi.

Michelle Contemoro